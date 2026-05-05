Angelina Jolie pone en venta su mansión por casi US$30 millones

La actriz Angelina Jolie ha puesto a la venta su mansión ubicada en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, con un precio de 29.85 millones de dólares, según información de la firma inmobiliaria Sotheby’s International Realty.

La residencia no solo destaca por su lujo, sino también por su relevancia histórica. La propiedad perteneció anteriormente al influyente productor y director Cecil B. DeMille, figura clave de la época dorada de Hollywood.

El inmueble fue construido en 1913 y diseñado por el arquitecto B. Cooper Corbett, reconocido por su innovación en el uso del concreto en residencias de alto nivel.

DeMille adquirió la propiedad en 1916 y más tarde sumó la casa vecina, que había sido propiedad del actor Charlie Chaplin, consolidando así un extenso dominio residencial en la zona durante los años 20.

Características de la mansión

La propiedad se asienta sobre un terreno de 8,093 metros cuadrados y cuenta con aproximadamente 1,021.93 metros cuadrados de construcción.

Está distribuida en seis dormitorios y diez baños completos, además de ofrecer vistas panorámicas hacia las colinas de Hollywood y el Observatorio Griffith.

Jolie adquirió la mansión en 2017 por aproximadamente 24.5 millones de dólares, poco después de su divorcio de Brad Pitt, según reportes del Wall Street Journal.

La venta actual se produce en un momento de transición personal para la actriz, quien ha señalado en entrevistas recientes que su permanencia en Los Ángeles estaba ligada principalmente a temas relacionados con su divorcio.

En declaraciones a The Hollywood Reporter en 2024, Jolie indicó que planea mudarse al extranjero una vez que sus hijos gemelos, que comparte con Brad Pitt, alcancen la mayoría de edad.

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