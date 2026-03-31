Más de 200 concesiones presionan acuíferos de Cuatro Ciénegas

El sistema hídrico de Cuatro Ciénegas enfrenta una presión creciente derivada de más de 200 aprovechamientos de agua concesionados, en un contexto donde la extracción supera la capacidad natural de recarga del acuífero.

De acuerdo con información técnica del acuífero, en la región se tienen registrados 210 puntos de aprovechamiento, entre ellos 121 pozos profundos, 56 norias, 31 manantiales concesionados y 2 sondeos exploratorios, lo que refleja un uso intensivo del recurso en esta zona del desierto coahuilense.

Uso agrícola concentra la mayor parte del recurso

Las concesiones son otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a distintos usuarios, principalmente del sector agrícola, ejidos y empresas agroindustriales, que utilizan el recurso para actividades productivas, destacando el cultivo de alfalfa como uno de los principales destinos del agua.

Advierten sobreexplotación del acuífero

Sin embargo, especialistas advierten que el acuífero presenta un desequilibrio estructural, ya que la extracción de agua es mayor a su recarga natural, lo que genera un proceso de sobreexplotación que impacta directamente en el nivel de pozas, manantiales y humedales del valle.

A este escenario se suma la detección de extracción irregular, luego de operativos recientes en los que fueron clausurados al menos tres pozos que operaban sin concesión, lo que evidencia que parte del uso del agua se realiza fuera del marco legal.

Señalan concentración de pozos en zonas agrícolas

Investigaciones también han documentado casos donde actores agrícolas concentran múltiples pozos en una misma zona, con niveles de extracción que en algunos casos superan lo autorizado.

El sistema hídrico de Cuatro Ciénegas depende de un acuífero antiguo con lenta capacidad de renovación, por lo que cualquier incremento en la extracción tiene efectos prolongados en el equilibrio ambiental.

Desde la década de 1980, además, se ha registrado el traslado de agua fuera del valle para actividades agrícolas en otras zonas, lo que ha intensificado la presión sobre este ecosistema considerado único a nivel mundial.

Especialistas coinciden en que la problemática no responde a un solo actor, sino a un modelo de aprovechamiento acumulado que hoy pone en riesgo la viabilidad del sistema hídrico en Cuatro Ciénegas.





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