Declaran bancarrota hídrica mundial sin posibilidad a recuperarse

Aunque la crisis del agua no ha sido un tema reciente para los países pertenecientes a las Naciones Unidas, se declaró que el mundo sufre una bancarrota hídrica sin retorno.

De acuerdo con un informe publicado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), se reveló que la población mundial consumió más de la cantidad establecida de recursos, por lo que no solo excedieron el consumo, sino acabaron con las reservas establecidas.

“La humanidad no solo ha gastado el ingreso anual de agua de ríos y lluvias, sino que ha vaciado los ahorros milenarios guardados en glaciares, humedales y acuíferos. El resultado son sistemas acuáticos quebrados –acuíferos compactados, lagos fantasmas, deltas que se hunden– sin capacidad de recuperarse.

Según el director del Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de las Naciones Unidas, Kaveh Madani, la mayoría de las regiones del mundo sufren de la escasez de este recurso natural, a tal grado, que puede denominarse “estrés hídrico”. Esto provocó que más de las tres cuartas partes de la población viven en donde predomina la escasez de agua, más de la mitad de los grandes lagos se secan y 2,000 millones de personas habitan sobre tierras que se hunden por la sobreexplotación.

Se advirtió desde hace décadas sobre esta escasez hídrica

Este informe de la UNU, señala que las advertencias fueron presentadas desde hace décadas de manera “necesaria y oportuna”, en las que se plantearon diversas alertas sobre un “futuro que no podría evitarse”.

Por medio de una metáfora, los expertos mencionaron que se le llama bancarrota hídrica porque podría compararse con las situaciones financieras, debido a que se reajustan las expectativas y se maneja con un nuevo panorama.

“Los sistemas hídricos funcionan como cuentas bancarias: los seres humanos pueden retirar tanto los ingresos anuales como los ahorros a largo plazo, utilizando los recursos hídricos renovables como cuenta corriente y los recursos no renovables o muy lentamente renovable, como una cuenta de ahorros. Al superar los flujos renovables y los límites de agotamiento seguros, el capital natural se degrada [...] Da como resultado que algunos de los daños sean irreversibles a escala humana, por lo que la restauración de los niveles de suministro de agua, ya no son un objetivo realista”.

Esto va en contra de lo estipulado en los objetivos de Desarrollo Sostenible estipulados en la Agenda 2030, debido a que en el objetivo número 6 se menciona que la meta es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos debido a que es un derecho humano.

“Se prevé que la escasez de agua aumente con el incremento de las temperaturas globales, provocado a su vez por el cambio climático” según se detalla en el objetivo.

También se menciona que aunque se tuvo una evolución positiva entre los años 2015 y 2022, se establecía que la mejora del uso eficiente de estos recursos era una de las claves para reducir el estrés hídrico.

“Entre las medidas necesarias para garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible de aquí a 2030 se encuentran las inversiones en infraestructuras e instalaciones de saneamiento, la protección y el restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua, así como la educación en materia de higiene.”

Esto no es un panorama desconocido en México. En 2022, Nuevo León sufrió la peor crisis de agua en los últimos 30 años. Autoridades tomaron a consideración medidas extremas para combatirla, como la reducción del servicio, la cual abarcó desde varias horas hasta días, dependiendo de la zona en la que se habitara. Esto se debió a la falta de lluvias, así como en la escasez en la administración del agua en las presas y de experiencia en la gestión del recurso.

¿Qué puntos se consideraron para calificarla como “bancarrota hídrica”?

Entre los factores que empujaron al ambiente a ser declarado en quiebra, se encuentran los siguientes:

Agotamiento lento del recurso: sobreexplotación de aguas subterráneas, humedales secos y reducción del agua en ríos y lagunas.

Sobreexplotación en infraestructuras: desvío de recursos hacia industrias, más allá de lo sostenible

Inercia institucional y negación: grandes empresas se negaron a colaborar en proyectos para sustentar el recurso.

Cambio climático: la aceleración de la degradación del planeta afecta directamente a la temperatura y las condiciones ambientales que favorecen a la escasez del recurso.

¿Cuáles son los objetivos de emitir una declaratoria de bancarrota hídrica?

Según este escrito, son tres los objetivos que se tienen para dar a conocer este panorama de crisis natural en el mundo:

Proporcionar una comprensión clara del concepto de bancarrota hídrica. Establecer que el mundo ya ha entrado en la era de la bancarrota hídrica. Hacer un llamado a la acción global y establecer una agenda transformadora.

Se espera que en la próxima Conferencia del Agua de la ONU 2026, pactada para el próximo 2 de diciembre se vea como una oportunidad crítica para el rescate hídrico.

Más allá de buscar la recuperación de los acuíferos, es adaptarse a la nueva realidad que alberga el planeta, por lo que es importante permanecer atentos sobre lo que se establezca en dicha asamblea.

