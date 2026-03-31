Usa hombre IA para ayudar a salvar a su perra de cáncer
Un australiano utilizó la herramienta ChatGPT para investigar y diseñar un tratamiento experimental contra el cáncer de su perra Rosie
- 31
-
Marzo
2026
Paul Conyngham, un ciudadano australiano, logró diseñar un tratamiento experimental personalizado con apoyo de expertos para su perra rescatada, Rosie, tras sumergirse en una investigación profunda guiada por ChatGPT.
La historia, que ha dado la vuelta al mundo, captó incluso la atención de Sam Altman, CEO de OpenAI, quien calificó el caso como una "historia increíble" a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).
Cuando a Rosie le diagnosticaron un cáncer agresivo, las opciones convencionales eran limitadas. Ante este panorama, Conyngham decidió utilizar la IA no solo como un buscador, sino como un asistente de investigación científica.
Durante meses, el australiano alimentó al modelo de lenguaje con datos médicos, estudios de oncología veterinaria y literatura científica compleja para identificar posibles rutas de tratamiento que no se habían explorado en la práctica clínica estándar.
