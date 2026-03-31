Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
perrita_1b20973b8d
Internacional

Usa hombre IA para ayudar a salvar a su perra de cáncer

Un australiano utilizó la herramienta ChatGPT para investigar y diseñar un tratamiento experimental contra el cáncer de su perra Rosie

  • 31
  • Marzo
    2026

Paul Conyngham, un ciudadano australiano, logró diseñar un tratamiento experimental personalizado con apoyo de expertos para su perra rescatada, Rosie, tras sumergirse en una investigación profunda guiada por ChatGPT.

La historia, que ha dado la vuelta al mundo, captó incluso la atención de Sam Altman, CEO de OpenAI, quien calificó el caso como una "historia increíble" a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).

Cuando a Rosie le diagnosticaron un cáncer agresivo, las opciones convencionales eran limitadas. Ante este panorama, Conyngham decidió utilizar la IA no solo como un buscador, sino como un asistente de investigación científica.

Durante meses, el australiano alimentó al modelo de lenguaje con datos médicos, estudios de oncología veterinaria y literatura científica compleja para identificar posibles rutas de tratamiento que no se habían explorado en la práctica clínica estándar.


Comentarios

Notas Relacionadas

inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_CONTEXTO_11e12cc11d
Captará Artemis II eclipse solar durante sobrevuelo lunar
inter_alcatraz_15801d82af
Trump solicita $152 mdd para reabrir Alcatraz como prisión activa
Últimas Noticias

inter_ballena_washington_0ee74ee9b5
Hallan muerta a ballena gris que nado río arriba en Washington
EH_FOTO_VERTICAL_2_1f4a6f7d73
Genera polémica Laisha Wilkins por comentario acerca de México
AP_26095644147815_2022a67147
Sindicato de guionistas y Hollywood logran acuerdo tentativo
Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_04_at_9_42_55_AM_32bfa7d0fa
Suspenden búsqueda de hombre extraviado en presa El Cuchillo
clima_lluvia_monterrey_7c3ef75006
Advierten llegada de viento y lluvias este sábado a Nuevo León
publicidad
×