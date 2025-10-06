Propuesta de salud integral para mujeres prioriza cáncer

La diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila propuso brindar servicios de atención integral de salud a las mujeres; definiendo áreas prioritarias como el cáncer cérvico uterino y cáncer de mama; junto a aspectos propios de la ginecología, climaterio y menopausia, enfermedades de transmisión sexual, entre otras de mayor incidencia; protegiendo los principios de derechos humanos.



De acuerdo con la diputada Fraustro, las mujeres presentan vulnerabilidades biológicas relacionadas con sus funciones reproductivas, que las hacen más propensas a correr ciertos riesgos de salud: tales como aquellas asociadas al embarazo, parto y puerperio; así como a ciertos tipos de cáncer (cérvico uterino, de ovario y de mama).

“Reconocer y atender las causas y vulnerabilidades que enfrentan las mujeres constituye un paso decisivo para cerrar brechas históricas”, resaltó la diputada Beatriz Eugenia Fraustro Dávila.

Por ello, señaló Beatriz Fraustro, esta reforma a diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud propone además la creación de un Comité Interdisciplinario de Salud de las Mujeres; que busca institucionalizar la perspectiva de género en la investigación, prevención, atención y tratamiento; promoviendo el avance científico en estas áreas.

Comentarios