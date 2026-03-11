Detienen a cinco por dañar Sierra de Arteaga 

Al menos cinco personas han sido detenidas en la Sierra de Arteaga, en lo que va del año, por encender fuego al aire libre o tirar basura, conductas que representan un riesgo de incendios forestales y daño ambiental en la zona natural.

La alcaldesa de Ana Karen Sánchez Flores informó que el municipio mantiene vigilancia en coordinación con brigadistas y habitantes de comunidades serranas para detectar estas prácticas, especialmente durante temporadas de mayor presencia de visitantes.

Explicó que encender fogatas al aire libre en la sierra está completamente prohibido, medida que fue reforzada desde el año pasado para prevenir incendios forestales en la región.

Indicó que quienes incumplen estas disposiciones pueden enfrentar multas que van desde los $5,000 hasta los $212,000 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y del daño ocasionado.

La edil detalló que muchas de estas faltas se detectan durante recorridos de vigilancia o mediante reportes ciudadanos, particularmente en zonas donde excursionistas acampan o realizan actividades recreativas.

Asimismo, señaló que otro problema recurrente es la acumulación de basura que visitantes dejan en rutas y parajes naturales cada fin de semana, lo que genera afectaciones ambientales y riesgos adicionales en caso de incendios.

Ante esta situación, el gobierno municipal hizo un llamado a quienes visitan la Sierra de Arteaga a respetar las reglas de seguridad, evitar encender fuego y llevarse la basura que generen, con el fin de preservar el entorno natural y reducir el riesgo de siniestros.

Comentarios