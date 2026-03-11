Denuncian vecinos aguas negras en fraccionamiento Canadá

Habitantes del fraccionamiento Canadá, en Matamoros, denunciaron el constante estancamiento de aguas negras en la calle Rey Carlos, situación que aseguran ha afectado a las familias del sector durante varios años.

Vecinos señalan más de una década con el problema

La vecina Noemi Evangelista Ruiz explicó que el problema del drenaje ha persistido por más de 11 años, provocando malos olores y afectaciones a la salud de algunos residentes, principalmente menores de edad.

Señaló que en ocasiones personal de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros ha acudido con el camión vactor para destapar el drenaje; sin embargo, aseguró que la solución suele durar solo dos o tres semanas, ya que posteriormente el agua vuelve a brotar y a estancarse en la calle.

Vecinos colocan tubos para intentar drenar el agua

Ante la falta de una solución definitiva, vecinos del sector han optado por tomar medidas por su cuenta, colocando tubos de PVC para permitir que el agua acumulada pueda drenar, con la intención de evitar que se siga concentrando frente a sus viviendas.

De acuerdo con la denunciante, algunos residentes aportaron recursos para comprar el material, el cual tuvo un costo aproximado de más de 500 pesos, además del trabajo realizado por los propios vecinos para intentar disminuir el problema.

Solicitan intervención de la Junta de Aguas

La residente también comentó que, como parte del nuevo comité vecinal y encargada de espacios públicos en el sector, busca encontrar una solución para el bienestar de las familias del fraccionamiento.

Finalmente, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades de la Junta de Aguas para que acudan al fraccionamiento Canadá y atiendan de manera definitiva el problema del drenaje, ya que temen que las aguas negras continúen representando un riesgo sanitario para los vecinos.

