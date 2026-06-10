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Coahuila

Ramos Arizpe prepara proyecto turístico y de pesca deportiva

La intención, explicó, es convertir a Palo Blanco en un espacio ordenado para la recreación familiar y la pesca deportiva

  • 10
  • Junio
    2026

La Presa Palo Blanco permanecerá bajo control del Municipio de Ramos Arizpe luego de que la administración local ganó un juicio relacionado con los derechos sobre este cuerpo de agua, lo que permitirá impulsar proyectos turísticos, recreativos y de pesca deportiva en la zona.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el municipio logró resolver favorablemente un litigio en el que se buscaba secar, derribar la cortina de la presa y limitar el uso de la presa, por lo que ahora se trabaja en un plan integral para aprovechar el espacio en beneficio de la población.

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Liberan miles de ejemplares para fortalecer el ecosistema

Como parte de esas acciones, este miércoles fueron liberados cinco mil ejemplares de robalo, especie que se suma a las cinco mil mojarras, sardinas y carpas sembradas el año pasado para fortalecer el ecosistema y fomentar la pesca deportiva.

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El edil adelantó que durante los próximos meses se desarrollarán proyectos de infraestructura que incluyen la construcción de un muelle, palapas, baños, bancas, botes de basura y mejoras en los accesos al embalse.

Buscarán proteger la fauna acuática

Además, anunció que se establecerá un reglamento para proteger la fauna acuática y evitar la pesca depredadora. Quienes sean sorprendidos utilizando tarrayas, redes o métodos prohibidos podrán enfrentar multas y procedimientos legales.

La intención, explicó, es convertir a Palo Blanco en un espacio ordenado para la recreación familiar y la pesca deportiva, con miras a que las nuevas instalaciones puedan estar listas para la próxima temporada vacacional de Semana Santa.

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