Ramos Arizpe repara pozos y eleva reservas por el calor extremo

Ante el incremento en la demanda de agua potable provocado por las altas temperaturas, el sistema EMAS de Ramos Arizpe comenzó a reforzar su infraestructura hidráulica con nuevos pozos, almacenamiento de equipos de reemplazo y mantenimiento preventivo para evitar fallas prolongadas en el suministro.

El director de EMAS, Nicanor Aguirre, informó que una de las principales estrategias consiste en mantener bombas y componentes de extracción disponibles en almacén para reaccionar de inmediato ante bajas de presión o desperfectos mecánicos en los pozos que operan las 24 horas del día.

Explicó que recientemente se registró una disminución en la presión de agua en un sector de la colonia Manantiales debido a daños en algunos cuerpos de extracción de una bomba, situación que redujo considerablemente el volumen de agua enviado a la red.

Añadió que el pasado lunes también se presentó una falla eléctrica en un motor que abastece sectores como La Minerva, Urbi Villa, Mirador y zonas cercanas, problema que comenzó a ser atendido desde la tarde del domingo para restablecer el servicio lo antes posible.

El funcionario reconoció que las fallas son constantes debido al desgaste natural de los más de 50 pozos que operan en la región, especialmente durante temporadas de mayor consumo, aunque aseguró que actualmente existe capacidad de respuesta para atender emergencias hidráulicas con mayor rapidez.

Como parte de las acciones preventivas, EMAS puso en operación cuatro nuevos pozos en sectores como Analco, Mirador, La Minerva y CETIS, los cuales ya aportan alrededor de 30 litros adicionales por segundo a la red de distribución.

También confirmó que en los próximos días iniciará la perforación de un nuevo pozo en la comunidad de San José de los Nuncios, donde ya se esperaba la llegada de maquinaria especializada para comenzar los trabajos.

Este martes, el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre, sostuvo una reunión con el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, para dar seguimiento a las acciones implementadas ante el incremento en la demanda de agua potable por las altas temperaturas, además de revisar el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica y la puesta en operación de nuevos pozos para garantizar el abasto en distintos sectores del municipio.

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