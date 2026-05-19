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Coahuila

Nueva apuesta de GM abre puerta a más empleos en Ramos Arizpe

El edil señaló que esta decisión representa un respaldo a las condiciones industriales y laborales de la Región Sureste de Coahuila

  • 19
  • Mayo
    2026

La nueva expansión de General Motors en Ramos Arizpe convertirá al complejo coahuilense en una de las principales plataformas de producción de vehículos para el mercado mexicano, destacó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, luego del anuncio realizado por la armadora sobre el ensamblaje de nuevos modelos a partir de 2027.

El proyecto contempla la fabricación del Chevrolet Groove y posteriormente del Chevrolet Aveo dentro del complejo de Ramos Arizpe, como parte de la inversión de mil millones de dólares que General Motors anunció para México en 2026 y con una meta de producción cercana a las 80 mil unidades anuales hacia 2030.

El edil señaló que esta decisión representa un respaldo a las condiciones industriales y laborales de la Región Sureste de Coahuila, al asegurar que factores como la seguridad, la estabilidad social y la mano de obra especializada continúan colocando a Ramos Arizpe entre los destinos industriales más competitivos del país.

Añadió que la empresa atraviesa una nueva etapa de adaptación tecnológica, luego de las inversiones realizadas previamente para la producción de vehículos eléctricos y la incorporación ahora de modelos híbridos dentro de sus estrategias de manufactura.

Gutiérrez Merino sostuvo que la llegada de nuevas líneas de producción también podría traducirse en más contrataciones y en el fortalecimiento de proveedores instalados en la región, donde actualmente opera uno de los ecosistemas automotrices más importantes del norte de México.

Recordó además que General Motors mantiene 45 años de presencia en Ramos Arizpe, municipio que ha consolidado gran parte de su crecimiento económico alrededor de la industria automotriz y de las cadenas de proveeduría instaladas en la región.

El alcalde indicó que el municipio mantiene coordinación permanente con el sector industrial para facilitar inversiones y acelerar proyectos de expansión, además de impulsar la diversificación económica en otros sectores productivos.


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