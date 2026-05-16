Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias

Con el objetivo de fortalecer el tejido social a través de la fe, la convivencia familiar y los buenos valores, el empresario reynosense Oscar Hinojosa Cantú prepara un magno concierto gratuito que se llevará a cabo el próximo 24 de mayo en la plaza principal de Reynosa.

El evento busca convertirse en un momento de unión y esperanza para las familias de la ciudad, en medio de los tiempos difíciles que enfrenta la frontera, apostando por la música como una herramienta para llevar paz, alegría y reflexión a la comunidad.

Por primera vez, más de 40 músicos profesionales de distintas agrupaciones, bandas y sinfónicas de Reynosa unirán sus talentos en un mismo escenario, conformando el grupo “Amén”, una agrupación creada especialmente para esta presentación pública y gratuita.

El concierto dará inicio a las cinco de la tarde en la plaza principal y comenzará con una serie de alabanzas abiertas para todas las personas, sin distinción de credos ni religiones, promoviendo un mensaje de unidad y armonía entre la población.

Posteriormente, los asistentes podrán disfrutar de interpretaciones musicales dedicadas a grandes artistas que ha dado México, en un ambiente pensado para la sana convivencia, el entretenimiento familiar y el fortalecimiento de los valores humanos.

La realización de este evento cuenta también con el respaldo de la Presidencia Municipal de Reynosa, autoridades que otorgaron las facilidades necesarias para que la plaza principal pueda convertirse en el punto de encuentro de miles de familias que buscan disfrutar de una tarde diferente.

Los organizadores hicieron la invitación abierta a toda la ciudadanía para acudir y formar parte de esta celebración musical que pretende recordar que Reynosa también puede reunirse para convivir, compartir y reencontrarse a través de la música y la fe.

El organizador del evento, Oscar Hinojosa Cantú, destacó que este concierto será una experiencia única para la ciudad, tanto por el número de músicos participantes como por el mensaje espiritual y familiar que busca transmitir.

“Tendremos un concierto con 40 músicos del grupo Amén en la plaza principal de Reynosa, el 24 de mayo a las cinco de la tarde, la entrada es completamente gratuita, somos 40 músicos tocando música para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que tu corazón sea lleno de la presencia divina”, expresó.

Añadió que el propósito principal es que las familias puedan disfrutar de una tarde de paz y sana convivencia, donde la música ayude a alimentar el espíritu y devolver esperanza a la comunidad.

“La música alimenta tu cuerpo, tu espíritu, tu alma y tu corazón, la entrada es gratuita, un ambiente completamente familiar, estaremos de cinco de la tarde hasta las 8:30 aproximadamente, no te lo pierdas, es un concierto único en Reynosa, nunca había habido tantos talentos musicales reunidos”, comentó.

Además de las alabanzas, el repertorio incluirá interpretaciones de distintos géneros musicales y homenajes a reconocidos artistas, buscando que personas de todas las edades puedan disfrutar del espectáculo.

“Todos son profesionales, amamos a Dios y por eso lo principal es cantarle música a Dios, y luego cantamos Beatles, Juan Gabriel, Lupita D’Alessio, cantamos de todo tipo, cumbia, rock, jazz y blues y más. Dios los bendiga”, finalizó.

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