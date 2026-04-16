Entregan nuevo nombramiento clave en la Fiscalía de Tamaulipas

El titular de la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), Jesús Eduardo Govea Orozco, designó esta tarde a Roberto Huerta Perales como Comisario General de Investigación, dándole como principal encomienda fortalecer las labores sustantivas en materia de investigación, con apego a los principios de legalidad, eficiencia y profesionalismo que rigen el servicio público.

Roberto Huerta Perales es Licenciado en Derecho y cuenta con trayectoria en el ámbito de la procuración de justicia, donde ha desempeñado diversas responsabilidades en la investigación y persecución de los delitos, así como en áreas operativas y de coordinación institucional.

Estos son los titulares que a partir de hoy asumen una nueva encomienda en la fiscalía general de Justicia del Estado de Tamaulipas:

Lic. Jorge Luis Pedraza Ahumada, Coordinador de la Oficina del fiscal general de justicia del estado de Tamaulipas.

Lic. Aida Nohemi Márquez de la Cerda, encargada de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género.

Lic. Moisés Díaz García, Director de Quejas, Procedimientos administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos.

Entre los recientes nombramientos se encuentran también el de la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Asuntos Internos Miranda Zavala Rodríguez, quien hace un par de días tomó protesta en el pleno del Congreso del Estado, el Vicefiscal en Delitos de Alto Impacto, Pedro Efraín González Aranda, el Director General de Atención Temprana y Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias José Ivez Soberón Mejía y el titular de la Fiscalía de Distrito en Reynosa Miguel Ángel Rios Sanjuan.

De esta manera el fiscal general de justicia Eduardo Govea Orozco, arma su equipo con funcionarios de trayectoria y de vasta experiencia, mismos que de igual manera serán evaluados en el desempeño de sus funciones con el objetivo de ofrecer los mejores resultados a la sociedad tamaulipeca.

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