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¿Quién debería ser el próximo James Bond? Ideas fuera de lo común

Aunque se tienen algunos favoritos, entre ellos Callum Turner, Jacob Elordi y Aaron Taylor-Johnson. Es la primera vez en más de dos décadas que se acuñan

  • 16
  • Abril
    2026

El mercado de Bond, James Bond, se está calentando.

Denis Villeneuve lleva casi un año perfilado para dirigir la próxima entrega de 007, la primera desde que Daniel Craig dejó el papel. Los productores Amy Pascal y David Heyman están confirmados desde marzo de 2025. La gran pieza que falta: ¿quién interpretará al tipo del esmoquin?

El proceso de selección, el primero que no está supervisado por la familia Broccoli, que pasó el control creativo el año pasado, ha sido, como de costumbre, hermético.

Los corredores de apuestas tienen algunos favoritos, entre ellos Callum Turner, Jacob Elordi y Aaron Taylor-Johnson. Es la primera vez en más de dos décadas que se “acuña” un nuevo Bond. 

Steve Buscemi

¿Qué? ¿Me estás diciendo que no verías a Steve Buscemi como James Bond? Se convertiría al instante en la película más esperada del año. La gente ya lo está pidiendo a gritos. Si el papá puede ser estadounidense, James Bond también puede serlo.

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Sandra Hüller

Ya ha quedado bastante claro que no hay mucho que Hüller no pueda hacer. Puede abordar los dramas más serios como “The Zone of Interest” (“Zona de interés”) y “Anatomie d'une chute” (“Anatomía de una caída”) y una amplia gama de comedias, la reciente “Project Hail Mary” (“Proyecto Fin del mundo”) y “Toni Erdmann”. Más que la mayoría de las estrellas de cine actuales, tiene esa melancolía seductora y letal de Bond; además, ofrecería una gran escena de karaoke de 007.

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Hugh Laurie

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Según se informa, los productores quieren un Bond más joven, pero uno mayor quizás les daría, en realidad, más terreno nuevo para explorar. Esta es una franquicia que ya pasó los 50, así que un 007 en sus 60 no es, ni de lejos, descabellado. Laurie ha incursionado en thrillers de espionaje (sobre todo en la adaptación de John le Carré “The Night Manager”). Por “House” sabemos que tiene una excelente “mano” para tratar situaciones de vida o muerte.

Tony Hale

Otra vez: ¿me estás diciendo que no verías esto? Buster Bluth, Forky, James Bond. Es una trayectoria sin fisuras.

Dominic West

West hizo una audición para Bond cuando finalmente eligieron a Craig, pero no veo por qué el actor de 56 años no sigue siendo una buena opción. Tiene el encanto y esa sonrisa pícara que lo convertirían en un heredero legítimo de Sean Connery. Ya interpretó a un espía británico antes, en, ejem, “Johnny English Reborn” (“Johnny English Recargado”) de Rowan Atkinson. Y ya lo asociamos, gracias a “The Wire”, con el trabajo policial de verdad. Imagínate que un actor de “The Wire” consiguiera el papel y no fuera Idris Elba.

Aaron Pierre

Bien, ahora nos ponemos serios. Creo que Pierre, el actor británico de 31 años, encaja de manera tan abrumadoramente natural que me sorprende que no lo hayan elegido ya. Por mucho que me gustaría ver candidatos menos obvios (ni siquiera mencioné a Melissa McCarthy o Sacha Baron Cohen), la aplomada elegancia de Pierre lo convierte en un ideal de James Bond.

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Mira “Rebel Ridge” y diez centavos que no tiene todos los ingredientes. A menos que Buscemi haya dado un paso al frente, Pierre debería quedarse con el papel.


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