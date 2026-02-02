Se registran dos accidentes viales en Ramos Arizpe

Durante el fin de semana se registraron dos distintos accidentes viales en Ramos Arizpe, los cuales movilizaron a cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad, dejando como saldo daños materiales, una persona prensada y varios tripulantes valorados por paramédicos.

El primer accidente ocurrió alrededor de las 3:00 horas del domingo, en la carretera a Los Pinos, a la altura del cruce con la calle Óscar Flores Tapia, donde el conductor de un vehículo tipo sedán color gris se impactó contra una luminaria pública.

En el automóvil viajaba Martín García, con domicilio en la colonia Parajes de los Pinos, quien, de acuerdo con el reporte de los cuerpos de emergencia, se encontraba en completo estado de ebriedad.

El conductor quedó prensado de las piernas, luego de que, al no portar el cinturón de seguridad, su cuerpo se desplazara hacia abajo del volante tras el impacto.

Elementos de rescate lograron extraerlo consciente, sin que a simple vista presentara lesiones de gravedad; sin embargo, se negó reiteradamente a recibir atención médica, incluso descendiendo de la camilla para regresar a su vehículo a recoger sus pertenencias.

Ante la negativa de valoración por parte de la unidad de emergencia 483, el hombre quedó a disposición de la Policía Municipal, para posteriormente ser entregado a la Policía Estatal.

El segundo accidente se registró la tarde del fin del domingo sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura del complejo Cinépolis, donde se reportó la volcadura de una camioneta Nissan que circulaba con dirección a Saltillo.

En el lugar se detectó derrame activo de combustible, así como la presencia de un tonel de aproximadamente 200 litros, por lo que personal de emergencia realizó maniobras de contención para evitar riesgos adicionales.

Dentro de la unidad viajaban cinco tripulantes, de los cuales dos fueron valorados por paramédicos de la ambulancia 484 de Protección Civil de Ramos Arizpe.

El conductor declaró que un supuesto vehículo le cerró el paso, lo que provocó que perdiera el control y terminara volcado. A pesar de la valoración inicial, ninguno de los tripulantes aceptó traslado a un hospital para una revisión médica especializada.

El accidente provocó daños a la infraestructura municipal, al derribar una luminaria y una palmera, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para el seguimiento de los daños y el deslinde de responsabilidades.

Comentarios