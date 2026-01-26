Detenciones por violencia familiar se concentran en Ramos Arizpe

Los reportes por casos de violencia familiar atendidos por la Policía Municipal de Ramos Arizpe derivaron este fin de semana en la detención de varias personas en distintos sectores de la ciudad, principalmente en zonas habitacionales del poniente y oriente, de acuerdo con información de la Dirección de Seguridad Pública.

Las intervenciones se realizaron tras llamados ciudadanos en colonias como Analco II, Parajes del Valle, Urbi Villa del Real, Parajes de los Pinos y Fidel Velázquez, donde los elementos municipales acudieron de manera inmediata para contener las agresiones y asegurar a los presuntos responsables.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para el inicio de las investigaciones y la definición de su situación jurídica, conforme a los procedimientos legales vigentes.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de reportes se mantiene como una de las principales causas de movilización policial en zonas habitacionales, por lo que se reforzó la vigilancia y la atención prioritaria a llamadas relacionadas con conflictos al interior del hogar, con el objetivo de prevenir daños mayores y proteger a las víctimas.

