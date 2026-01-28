Podcast
Coahuila

Realizan recorte hacia 400 trabajadores de Lear Corporation

La secretaria del Trabajo señaló que el Gobierno del Estado ya activó un programa permanente de acompañamiento laboral, para facilitar la reincorporación

Los ajustes en la cadena de proveeduría de General Motors ya comenzaron a reflejarse en Ramos Arizpe, donde Lear Corporation y Magna liquidaron en conjunto sobre alrededor de 400 trabajadores, confirmaron la secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, y Alfredo López Villarreal, representante del sector empresarial, al referirse a los efectos derivados de la caída en la demanda de vehículos eléctricos.

Caída en la producción de vehículos eléctricos

De acuerdo con la información proporcionada, los recortes están directamente relacionados con la reducción en la producción de autos eléctricos tanto en México como en Estados Unidos, luego del retiro de subsidios gubernamentales para este tipo de unidades, lo que obligó a General Motors a ajustar sus volúmenes y, en consecuencia, a sus empresas proveedoras.

Alfredo López Villarreal explicó que, además de Lear y Magna, existe conocimiento de al menos tres empresas proveedoras adicionales que también realizarán ajustes menores en sus plantillas, con recortes estimados de entre 100 y 200 trabajadores, aunque aclaró que no se trata de despidos masivos ni de una situación atípica dentro del comportamiento del sector automotriz cuando una armadora reduce su operación.

Acompañamiento laboral del Gobierno estatal

La secretaria del Trabajo señaló que el Gobierno del Estado ya activó un programa permanente de acompañamiento laboral, con el objetivo de garantizar que las liquidaciones se realicen conforme a la ley y de facilitar la reincorporación de los trabajadores a otros sectores productivos que actualmente demandan mano de obra, como la construcción, la vivienda y otras ramas industriales.

Ambos coincidieron en que el panorama representa retos importantes para el primer semestre del año, pero descartaron un escenario de crisis en la región Sureste de Coahuila, al considerar que se trata de una reconfiguración temporal del mercado y no de una contracción estructural de la industria automotriz.


