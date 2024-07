Se vuelve peligroso paso de real de 14 saltillense

Este es el paso de agua utilizado para que los automovilistas corten camino a la entrada de la colonia Misión Cerritos. Es conocido como El Real de 14 saltillés, pero este lugar se comienza a volver peligroso.

Pues en las últimas semanas las aguas han debilitado el camino y al menos dos vehículos se han volcado al tratar de pasar por este atajo para incorporarse al bulevar.

Así es como dicen los mismos automovilistas; urge se haga un proyecto especial para ellos, además es peligros incorporarse al bulevar fundador a ciertas horas del día donde el tráfico es más pesado.

Así que por lo pronto, los mismos automovilistas recomiendan tener mucho cuidado al pasar por el lugar y esperan que la naturaleza no se siga comiendo el camino y no cause algún accidente más grave antes de que comience una transformación en esta zona.

Hay que recordar que ya hay una promesa de campaña del alcalde electo Javier Díaz González relacionado a este relato de 14 saltillenses, pero eso será hasta el próximo año.

En aquel momento Díaz González había dado a conocer que se había realizado un estudio y hay una manera de poder solucionar el problema en esta entrada de la Colonia o salida de Misión Cerritos, y que es de paso sea solamente para agua porque la naturaleza está demostrando que cuando hay espacios que no son para vehículos tarde o temprano pasan cosas que no deberían.

Así que esperar a ver cuál es el proyecto con el que llegará el futuro alcalde.

