Se registra saldo blanco durante Navidad en Santa Catarina

El Gobierno de Santa Catarina reportó saldo blanco durante el periodo navideño, como resultado del Operativo Navidad Segura, implementado del 11 al 25 de diciembre, con el objetivo de proteger a las familias y prevenir incidentes durante las celebraciones decembrinas.

Con las instrucciones del alcalde Jesús Nava Rivera, se desplegaron elementos de policía, vialidad y Protección Civil en distintos puntos del municipio, reforzando la vigilancia mediante filtros de revisión y recorridos preventivos, especialmente en zonas de alta afluencia vehicular y áreas comerciales.

El secretario de Seguridad Pública y Vialidad, José María Reyes Ramírez, destacó que el operativo permitió mantener el orden y la seguridad en la ciudad.

“Tenemos un saldo blanco sin incidentes en seguridad en la ciudad durante esta temporada navideña, implementamos un operativo especial para estas fechas y seguiremos muy atentos con vigilancia permanente en el municipio”, expresó Reyes Ramírez, al informar que en materia vial se aplicaron 12 actas a conductores que manejaban bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, señaló que los operativos continuarán el resto de la temporada decembrina y reiteró el llamado a conducir con responsabilidad y respetar el reglamento vial.

