Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Coahuila

Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores

El percance ocurrió cuando circulaba hacia la capital del Estado, tras perder el control de su unidad. Aparentemente se encontraba en estado de ebriedad

  • 26
  • Diciembre
    2025

Un hombre de 44 años de edad, identificado como Jesús Alberto, perdió la vida la madrugada de este viernes luego de verse involucrado en un accidente automovilístico sobre el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo. El percance ocurrió cuando la víctima circulaba en dirección de Arteaga hacia la capital del estado.

Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores.jpg

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente manejaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

Al llegar al inicio del puente ubicado a la altura del hotel La Torre, perdió el control del volante, impactándose contra el muro de contención, para después salir de la vialidad y caer a un área de terracería, donde el vehículo quedó detenido.

Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores.jpg

Al arribo de los cuerpos de emergencia, el hombre ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

1498c37a_5662_4d87_8c7c_433a28e419cf_0ea798f1b9
Muere hombre en centro de rehabilitación en Reynosa
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T101449_835_16154d7738
Aprehenden a ex colaborador de García Luna por desvío de recursos
semefo_coahuila_5a6799cb1d
Tragedia por confusión de envases alerta sobre riesgos caseros
publicidad

Últimas Noticias

Bad_Bunny_toca_pieza_en_Museo_de_Antropologia_y_causa_polemica_0564599bd0
Bad Bunny toca pieza en Museo de Antropología y causa polémica
Whats_App_Image_2025_12_27_at_10_26_14_PM_2_288771b9ee
Investigan muerte de capibara recién ingresado a Tamatán
liberan_a_raul_meza_abonce_joven_detenido_protestas_carlos_manzo_michoacan_9d98734f8c
Liberan a Raúl Meza tras protestas por asesinato de Carlos Manzo
publicidad

Más Vistas

Muere_hombre_tras_aparatoso_accidente_en_bulevar_Fundadores_jpg_c2e0056c0b
Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores
frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
Regia_tienes_6_meses_sin_respuesta_de_agencia_MG_Fleteros_ddc208bf4a
Tras presión mediática, llega MG a acuerdo con clienta quejosa
publicidad
×