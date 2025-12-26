Muere hombre tras aparatoso accidente en bulevar Fundadores

Un hombre de 44 años de edad, identificado como Jesús Alberto, perdió la vida la madrugada de este viernes luego de verse involucrado en un accidente automovilístico sobre el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo. El percance ocurrió cuando la víctima circulaba en dirección de Arteaga hacia la capital del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente manejaba en estado de ebriedad y a exceso de velocidad.

Al llegar al inicio del puente ubicado a la altura del hotel La Torre, perdió el control del volante, impactándose contra el muro de contención, para después salir de la vialidad y caer a un área de terracería, donde el vehículo quedó detenido.

Al arribo de los cuerpos de emergencia, el hombre ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

