Nuevo León

Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío

Ante el inminente descenso del termómetro, es vital mantenerse bien abrigado y reforzar el cuidado en los grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores

Tras una Navidad con temperaturas templadas, las condiciones climáticas darán un giro radical durante los últimos días del 2025 debido al ingreso de un nuevo frente frío que traerá consigo un descenso marcado en el termómetro, lluvias ligeras y cielos nublados.

De acuerdo con el sitio Meteored, iniciará el descenso de las temperaturas la noche del domingo con  el ingreso de la masa de aire frío, el cual traerá temperaturas de un solo dígito para el lunes 29 de diciembre, con una mínima de 8 °C y una máxima que alcanzará los 20 °C.

El ambiente invernal se intensificará el martes cuando se prevé que el termómetro caiga hasta los 4 °C como mínima, con una máxima de 13 °C. Además, se espera la presencia de lloviznas ligeras que aumentarán la sensación de frío.

La última noche del año, el 31 de diciembre, será la más fría de la temporada, se pronostica una mínima de 3 °C, aunque en zonas montañosas la temperatura estaría rozando los 0 °C, mientras la máxima será de 17 °C, cayendo abruptamente al ocultarse el sol.

Ante el inminente descenso del termómetro, es vital mantenerse bien abrigado y reforzar el cuidado en los grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores. Asimismo, se hace un llamado a proteger a las mascotas, evitando que queden expuestas a la intemperie durante la noche.


