Alertan por alza desmedida en peaje Reynosa-Pharr

Los importadores de vehículos en Reynosa hicieron un recuento de las actividades realizadas durante el año 2025 y señalaron que estarán cerrando el ciclo con una cifra aproximada de 23 mil vehículos importados únicamente por la aduana de esta ciudad.

Indicaron que, a pesar de que el volumen es considerable, esta cifra no es motivo de celebración debido a los incrementos registrados en el costo del peaje del puente internacional Reynosa-Pharr para los vehículos de importación.

Explicaron que por parte de la administración norteamericana del puente se les informó sobre una serie de aumentos en las tarifas.

Detallaron que inicialmente el cobro era de 5 dólares por el uso del puente para ingresar a Tamaulipas, posteriormente aumentó a 50 dólares.

Señalaron que, recientemente, el incremento volvió a registrarse y alcanzó hasta un mil quinientos por ciento, lo que representa un impacto económico severo para el sector.

El presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos, Hugo Jofre, informó que el nuevo ajuste entró en vigor el pasado 19 del mes.

“Ahorita nos acaban de notificar que desde el 19 de este mes subieron el peaje a 150 dólares, con una pretensión de recaudación de 3 millones 450 mil dólares al año, o sea un 1,500 por ciento arriba de lo inicial. En ninguna parte del mundo hay este peaje y en ninguna parte del mundo de un día para otro se sube el peaje a este nivel que tenemos”, expresó.

Precisaron que, por el momento, este aumento solo corresponde a los vehículos de importación.

No obstante, advirtieron que no se descarta la posibilidad de que el incremento se aplique de manera general a otro tipo de cruces en el futuro.

Indicaron que este aumento obedece a que mientras en el lado mexicano los puentes son administrados por el gobierno, en la zona de Estados Unidos los puentes son propiedad y están administrados por particulares.

Señalaron que esta condición permite que los concesionarios privados realicen ajustes unilaterales en las tarifas.

Ante este escenario, informaron que están buscando gestionar alternativas de solución, como la apertura de carriles comerciales en otros puentes internacionales.

Hugo Jofre señaló que han intentado establecer diálogo con las autoridades del lado estadounidense sin obtener respuesta.

“Va a pasar que vamos a solicitar que nos abran otro puente internacional para el cruce de mercancías. Hemos tratado de dialogar con la ciudad de Pharr, que es quien tiene la autorización o es el dueño del puente, por decirlo de alguna manera, y no hemos recibido ninguna respuesta para tener un poco de diálogo y ver que mitiguen este golpe tan fuerte”, indicó.

Advirtieron que con este desmedido aumento están en riesgo las fuentes de empleo de cientos de familias que dependen directamente de esta actividad.

Señalaron que, de no alcanzarse una solución, las empresas importadoras se verán obligadas a trasladarse a otras zonas con puentes internacionales que también colindan con el Valle de Texas.

Finalmente, hicieron un llamado a la intervención de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

“El llamado de nosotros es a los tres niveles de gobierno, desde el presidente municipal, el gobernador y la presidenta de la República, para que pongan atención a este detalle porque está muy mal. Es grave y tiene un impacto muy fuerte en la economía de todo aquel que quiera importar por esta aduana, porque no solamente ya afectó a los vehículos, también en los vehículos de carga ya tenemos el aumento”, concluyó.

