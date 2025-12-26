Podcast
Coahuila

Tragedia por confusión de envases alerta sobre riesgos caseros

El afectado acudió por sus propios medios a una clínica del IMSS acompañado de familiares, luego de presentar una grave intoxicación

  • 26
  • Diciembre
    2025

Un hombre de 37 años perdió la vida tras ingerir de manera accidental una sustancia tóxica que se encontraba almacenada en un envase no identificado, lo que encendió las alertas sobre una práctica común y peligrosa en muchos hogares: guardar líquidos venenosos, corrosivos o químicos en botellas de agua, refresco o jugo.

El afectado acudió por sus propios medios a una clínica del IMSS acompañado de familiares, luego de presentar una grave intoxicación.

De acuerdo con el reporte médico, el paciente recibió atención inmediata y se le practicaron procedimientos de emergencia; sin embargo, su estado de salud no mostró mejoría y falleció horas después.

semefo-coahuila.jpg

Autoridades de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento del caso y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes que confirmen la causa del deceso.

Especialistas y autoridades reiteraron el llamado a la población a *no reutilizar envases de bebidas para almacenar raticidas, solventes, ácidos u otros químicos*, ya que su apariencia puede inducir a errores fatales, especialmente entre niños y adultos.

Recomiendan mantener estos productos en sus recipientes originales, debidamente rotulados y fuera del alcance de cualquier persona, para evitar tragedias que pueden prevenirse con medidas básicas de seguridad.


Comentarios

Etiquetas:
