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Tamaulipas

Llama Carlos Peña a denunciar extorsiones en Reynosa

El alcalde de Reynosa asegura que reportes son anónimos y clave para visibilizar el delito y mejorar la respuesta de las autoridades

  • 23
  • Marzo
    2026

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie los casos de extorsión, asegurando que estos reportes pueden realizarse de manera anónima y sin riesgo para quienes los presenten.

El edil subrayó que no hay excusa para no denunciar, ya que las autoridades garantizan la confidencialidad de los ciudadanos, por lo que pidió dejar atrás el miedo y contribuir a visibilizar este delito.

Peña Ortiz explicó que en diversas ocasiones, durante las mesas de seguridad, las fiscalías señalaban que no existían denuncias por extorsión en Reynosa, lo que calificó como una situación inconsistente, ya que se tenía conocimiento de que estos casos sí ocurrían.

En ese sentido, reveló que su administración ha expuesto en más de 40 ocasiones el problema de la extorsión en distintos sectores, insistiendo en la necesidad de que se reconozca y atienda formalmente.

Asimismo, destacó que actualmente hay nuevos fiscales, por lo que confió en que exista mayor apertura y seguimiento a este tipo de delitos, reiterando la importancia de que la ciudadanía participe activamente mediante la denuncia.

Finalmente, el presidente municipal reiteró el exhorto a la población para que tenga confianza en las autoridades y utilice los mecanismos de denuncia anónima como una herramienta clave para combatir la extorsión en el municipio.


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