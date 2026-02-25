Tomará protesta Javier Díaz como presidente de Ciudades Capitales

Este jueves, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, viajará a la Ciudad de México para asumir la presidencia de la Asociación de Ciudades Capitales, donde el gobernador Manolo Jiménez tomará protesta a los integrantes de la nueva mesa directiva.

“El gobernador Manolo Jiménez nos va a tomar la protesta y nos va a acompañar a la sesión ordinaria de la Asociación de Ciudades Capitales, donde nosotros ya llevamos un plan de trabajo en el sentido de cómo alcaldesas y alcaldes de ciudades capitales trabajamos y compartir temas tangibles y experiencias exitosas que se puedan tropicalizar de un municipio a otro”.

Díaz González recordó que las ciudades capitales del país aglomeran una gran parte de la población del país, pero además son las zonas urbanas donde se fundamentan la competitividad y el desarrollo económico de las entidades.

“Vamos a llevar una estrategia, un plan de trabajo con alcaldes de diferentes partes del país, (…) vamos a tener la ventaja de tener una interlocución más directa, va a estar con nosotros Armando Quintero de la Secretaría de Gobernación, y de alguna u otra manera nos sirve de interlocutor con las demás dependencias del Gobierno federal para poder atender diferentes temas”.

La toma de protesta tendrá lugar el viernes, donde además habrá invitados de la iniciativa privada que verán algunos programas aplicados en las ciudades, como “Aquí Vamos Gratis”, que ha beneficiado con transporte gratuito a miles de personas de Saltillo.

