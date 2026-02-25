Podcast
Nuevo León

Samuel García supervisa obra del puente Torre Rise-Obispado

La infraestructura permitirá enlazar de forma peatonal equipamiento hospitalario, oficinas, comercios y desarrollos de usos mixtos con el sistema de transporte

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, realizó un recorrido de supervisión en las obras del puente peatonal que unirá el sector del Obispado con la Torre Rise, donde informó que registra un 40 por ciento de avance y promete transformar la movilidad en la zona del Par Vial.

La obra, diseñada como un puente en arco con tensores de 206 metros lineales y una altura de 50 metros, funcionará como una conexión estratégica entre las avenidas Morones Prieto y Constitución. Este corredor facilitará el acceso seguro de los ciudadanos hacia la futura Línea 4 del Metro.

"Este puente va a ayudar a que toda la gente de Morones, del distrito aquí de Medicina, donde está el (Hospital) San José, Tec y toda el área de la Independencia, pueda accesar a la Línea 4 del Metro y tener esa movilidad que siempre debimos tener”, indicó el gobernador.

“Una particularidad es que esta estación está aquí en Rise, donde vamos a tener el edificio más alto del continente y en el piso 100 va a estar el mirador para ver la ciudad y las montañas”.

Durante la supervisión, el mandatario estatal subrayó que la infraestructura está diseñada para integrar zonas clave de la ciudad que anteriormente estaban fragmentadas por el flujo vehicular.

Torre Rise

El proyecto aseguraron no solo tiene un fin utilitario; al estar vinculado a la Torre Rise, proyectada como el edificio más alto del continente, el puente contará con una pasarela central y un mirador turístico para apreciar el skyline de Monterrey y las montañas.

José Francisco Ibargüengoytia Borrego, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, detalló el estado actual de la construcción.

“Hemos concluido la fase de elaboración de pilas e iniciado la fase de construcción de cimentación. Tenemos construida ya la primera zapata de cuatro de los cuatro apoyos que darán origen a los dos arcos que se intersectan”, explicó el funcionario. 

La infraestructura permitirá enlazar de forma peatonal equipamiento hospitalario, oficinas, comercios y desarrollos de usos mixtos con el sistema de transporte masivo. 

Con esta obra, informaron que el gobierno busca garantizar que el crecimiento vertical de la ciudad vaya acompañado de opciones de transporte accesible y seguro para el peatón.

 


