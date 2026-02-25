Podcast
mexico_cifra_historica_inversion_extranjera_01a8753f2f
Finanzas

Logra México cifra histórica de inversión extranjera en 2025

En el cuarto trimestre se registró un flujo negativo de US$5,026 millones de dólares por pago de dividendos y operaciones financieras

  25
  Febrero
    2026

México alcanzó en 2025 la cifra más alta de Inversión Extranjera Directa (IED) registrada en un ejercicio anual, al captar US$40,871 millones de dólares, informó la Secretaría de Economía

El monto implicó un crecimiento anual del 10.8% respecto a lo originalmente reportado al cierre de 2024, con lo que el país ligó cinco años consecutivos de expansión en la llegada de capital productivo.

mexico-cifra-historica-inversion-extranjera.jpg

Este resultado contrasta con el entorno internacional, ya que los flujos de IED hacia economías en desarrollo retrocedieron 2% en 2025, según la UNCTAD, lo que refuerza la posición de México como destino estratégico para el capital global.

Por tipo de inversión, la reinversión de utilidades concentró 67.7% del total, aunque cayó 3.7% anual.

Inversiones crecen más de 130%; compañías avanzan 17%

En cambio, las nuevas inversiones crecieron 132.9%, sumaron US$7,378 millones de dólares y representaron 18% del total, siendo el componente más dinámico; las cuentas entre compañías avanzaron 17 por ciento.

En el cuarto trimestre se registró un flujo negativo de US$5,026 millones de dólares por pago de dividendos y operaciones financieras, ajuste que no modificó la tendencia anual récord.

mexico-cifra-historica-inversion-extranjera.jpg

Estados Unidos encabezó los flujos con US$15,877 millones de dólares (38.8%), seguido de España y Canadá.

A nivel estatal, la Ciudad de México lideró la captación con US$22,381 millones de dólares y un alza del 55.1%; detrás se ubicaron Nuevo León y el Estado de México.

En conjunto, las cinco principales entidades concentraron 80.2% de la IED en 2025.


