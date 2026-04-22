Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
58b19faf_22e1_45d8_95ce_c735af766d59_1fc90be67e
Coahuila

Visitan estudiantes de Piedras Negras Congreso de Coahuila

En su visita, las y los estudiantes conocieron la historia y arquitectura del recinto legislativo, además de presenciar sesiones parlamentarias

  • 22
  • Abril
    2026

Con la mira puesta en acercar el quehacer legislativo a las nuevas generaciones, el diputado local Memo Ruiz fortaleció su vínculo con la juventud al invitar a estudiantes de la Universidad Americana del Noreste (UANE), campus Piedras Negras, a conocer de cerca el trabajo que se realiza en el Congreso del Estado, en la ciudad de Saltillo.

Conocen proceso legislativo de forma directa

Como parte de esta iniciativa, orientada a promover la cultura cívica y la transparencia en el ejercicio público, las y los universitarios tuvieron la oportunidad de vivir de primera mano el proceso legislativo, más allá de la teoría, adentrándose en la dinámica real de la creación de leyes y la toma de decisiones que impactan directamente en la vida de las y los coahuilenses.

Durante el encuentro con la comunidad estudiantil, el legislador subrayó la relevancia de que las juventudes se involucren activamente en la vida pública del estado.

Recorrido por instalaciones y sesiones parlamentarias

En su visita, las y los estudiantes conocieron la historia y arquitectura del recinto legislativo, además de presenciar sesiones parlamentarias y familiarizarse con los procesos de análisis, discusión y votación de iniciativas.

Esta actividad forma parte de la agenda permanente de vinculación ciudadana impulsada por el diputado, quien reiteró su compromiso de fungir como un puente entre la juventud nigropetense y las instituciones del estado.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_9e70710244
Abrirá CECyTEC carrera de semiconductores en Ramos Arizpe
tren_coahuila_parque2_06a7048a58
Reactivación de trenecito en Ciudad Deportiva costaría $5 mdp
vacunacion_tamaulipas_529d04b629
Anuncia IMSS la Semana Nacional de Vacunación 2026 en Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

el_horizonte_info7_mx_12_2e2690f4fa
Hallan restos óseos en Miguel Alemán durante jornada de búsqueda
INFO_7_VERTICAL_1_a74d8984db
Vuelca pipa con combustible y cierran libramiento en Reynosa
Whats_App_Image_2026_04_22_at_5_19_25_PM_ba05e094a9
Esto podría costarte llenar el álbum del Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×