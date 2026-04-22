Visitan estudiantes de Piedras Negras Congreso de Coahuila

Con la mira puesta en acercar el quehacer legislativo a las nuevas generaciones, el diputado local Memo Ruiz fortaleció su vínculo con la juventud al invitar a estudiantes de la Universidad Americana del Noreste (UANE), campus Piedras Negras, a conocer de cerca el trabajo que se realiza en el Congreso del Estado, en la ciudad de Saltillo.

Conocen proceso legislativo de forma directa

Como parte de esta iniciativa, orientada a promover la cultura cívica y la transparencia en el ejercicio público, las y los universitarios tuvieron la oportunidad de vivir de primera mano el proceso legislativo, más allá de la teoría, adentrándose en la dinámica real de la creación de leyes y la toma de decisiones que impactan directamente en la vida de las y los coahuilenses.

Durante el encuentro con la comunidad estudiantil, el legislador subrayó la relevancia de que las juventudes se involucren activamente en la vida pública del estado.

Recorrido por instalaciones y sesiones parlamentarias

En su visita, las y los estudiantes conocieron la historia y arquitectura del recinto legislativo, además de presenciar sesiones parlamentarias y familiarizarse con los procesos de análisis, discusión y votación de iniciativas.

Esta actividad forma parte de la agenda permanente de vinculación ciudadana impulsada por el diputado, quien reiteró su compromiso de fungir como un puente entre la juventud nigropetense y las instituciones del estado.

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