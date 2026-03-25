Volcadura en Los Chorros provoca severo congestionamiento

La noche de este lunes se registró un nuevo accidente en la carretera 57, en el peligroso tramo de Los Chorros, en el municipio de Arteaga, Coahuila, donde un transporte de carga terminó volcado a la altura del kilómetro 231, generando caos vial en la zona.

Rollos de papel caen sobre vehículos con dirección a Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad, que trasladaba rollos de papel, perdió el control al salir de una curva, presuntamente debido al exceso de velocidad.

Tras la volcadura, la carga se desprendió y cayó sobre dos vehículos que circulaban con dirección a Monterrey, aumentando la magnitud del percance.

Al lugar acudieron autoridades municipales y elementos de la Guardia Nacional, quienes se encargaron de abanderar el área y coordinar las maniobras para retirar las unidades siniestradas.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el accidente dejó cuantiosos daños materiales y provocó afectaciones viales durante más de dos horas, con largas filas de vehículos.

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