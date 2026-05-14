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Coahuila

Coahuila logra segundo lugar nacional en generación de empleo

El mandatario destacó que la entidad mantiene la llegada de inversiones nacionales y extranjeras en distintas regiones del estado

  • 14
  • Mayo
    2026

Coahuila cerró el primer cuatrimestre de 2026 como el segundo estado del país con mayor generación de empleo formal, al sumar más de 12 mil nuevos puestos laborales durante abril, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante la sesión del Consejo de Seguridad y Desarrollo Económico de la Región Sureste (CONSEDE).

Coahuila destaca en generación de empleo formal

El mandatario destacó que, pese a la desaceleración económica derivada de cambios comerciales y arancelarios internacionales, la entidad mantiene la llegada de inversiones nacionales y extranjeras en distintas regiones del estado.

Jiménez Salinas señaló que abril representó uno de los mejores meses para Coahuila en materia laboral y económica, al colocarse solo por debajo de la Ciudad de México en creación de empleos formales.

Además, adelantó que continúan concretándose nuevas inversiones para la entidad, entre ellas una empresa internacional que será anunciada oficialmente el próximo 7 de julio, luego de negociaciones realizadas durante la feria industrial de Hannover, Alemania.

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Seguridad y competitividad fortalecen desarrollo

Durante la reunión del CONSEDE Región Sureste, el gobernador también resaltó los indicadores de seguridad pública en Coahuila, al señalar que Saltillo, Torreón y Piedras Negras se mantienen entre las seis ciudades más seguras del país, de acuerdo con la más reciente evaluación del INEGI.

Indicó que Saltillo continúa como la capital más segura de México, mientras que Torreón ingresó por primera vez al top seis nacional en percepción de seguridad.

El mandatario atribuyó los resultados al modelo estatal basado en prevención, inteligencia, proximidad y coordinación entre fuerzas estatales, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Marina y fiscalías.

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Infraestructura y movilidad siguen como prioridad

En materia de infraestructura y movilidad, Manolo Jiménez reconoció avances en la atención de accidentes y tráfico en la carretera Saltillo-Monterrey, y el tramo de Los Chorros de la carretera federal 57 donde aseguró que los tiempos de atención se redujeron de seis a tres horas aproximadamente, aunque admitió que todavía existen áreas de mejora.

El gobernador también agradeció el respaldo del sector empresarial, parques industriales y cadenas de servicios por continuar ampliando operaciones en Coahuila, pese al entorno económico internacional.

Por último destacó que la combinación de seguridad, inversiones y generación de empleo permite mantener condiciones de desarrollo y calidad de vida en la entidad.


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