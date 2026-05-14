Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_6801_ddb659ab6d
Coahuila

Suman dos candidatos con protección especial en Coahuila

Con este caso, suman dos candidaturas que solicitaron seguridad especial durante el proceso electoral, siendo la primera la de la candidata Delia Hernández

  • 14
  • Mayo
    2026

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y la Secretaría de Gobierno del Estado confirmaron que fueron otorgadas medidas de protección al diputado local y candidato del Distrito 9 de Torreón, Antonio Attolini Murra, por una agresión que sufrió en junio de 2025 al salir de un concierto en el Coliseo de Torreón. 

Con este caso, suman ya dos candidaturas que han solicitado seguridad especial durante el actual proceso electoral, siendo la primera la de la candidata Delia Hernández, luego de los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en San Pedro.

El consejero presidente provisional del IEC, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, informó que ambas solicitudes fueron atendidas favorablemente por las autoridades de seguridad estatal y precisó que en el caso de Attolini se argumentaron situaciones que el candidato considera podrían representar un riesgo para su integridad.

Rodríguez Fuentes explicó que las medidas de protección pueden solicitarse por cualquier candidatura durante el proceso electoral, aun cuando no exista necesariamente una amenaza inminente, ya que el objetivo es garantizar condiciones de seguridad para quienes participan en la contienda.

Detalló además que, en el caso de la candidata Delia Hernández, la respuesta de las autoridades se activó prácticamente de inmediato tras los hechos ocurridos en San Pedro, y en menos de dos horas ya se habían establecido medidas de seguridad coordinadas con el Gobierno del Estado.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, indicó que la administración estatal mantiene coordinación permanente con los organismos electorales para responder a solicitudes de protección de candidatos de forma inmediata.

Precisó que en el caso de Antonio Attolini, la petición está relacionada con la agresión sufrida hace casi un año  en Torreón y reiteró que el Gobierno del Estado no cuestiona las solicitudes presentadas por las candidaturas, sino que actúa para brindar la seguridad necesaria. 

Asi mismo el IEC informó que hasta el momento no se han presentado denuncias formales relacionadas con los hechos violentos ocurridos recientemente en San Pedro, aunque sí mantiene abiertos diversos procedimientos vinculados al actual proceso electoral. 

El organismo electoral reportó ocho procedimientos especiales sancionadores por presunta violencia política de género, además de 34 expedientes en diligencias de investigación y dos procedimientos ordinarios adicionales. También indicó que existen alrededor de 16 recursos actualmente en revisión ante el Tribunal Electoral.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_15_at_1_28_36_AM_ac34928e9e
Coahuila suma dos candidatos con protección especial
Whats_App_Image_2026_05_14_at_5_44_07_PM_09de10e36f
Llegarán este viernes a Coahuila 2.5 millones de boletas
cb2bb931_1296_44ee_b2eb_69fdfe44cb7c_5ef56cab94
INE e IEC garantizan elección segura rumbo a comicios de Coahuila
publicidad

Últimas Noticias

Continua_cierre_vial_en_Revolucion_por_derrame_de_diesel_0ed11a4299
Cerrarán avenidas de Monterrey este viernes por recarpeteo
luis_miguel_2_5faa859bee
Aseguran que Luis Miguel fue internado en Nueva York
0cfe3291791decb354ff86680abcb1095943f665w_3f3f4f46e9
La NASA envía suministros y experimentos a la Estación Espacial
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
samuel_garcia_anunciara_line_up_fan_fest_f61a7145d4
Samuel García revelará line-up de FIFA Fan Fest en Nuevo León
publicidad
×