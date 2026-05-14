Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
c5528439_d40c_47ba_acc4_0dba89ff9735_1bbccb084d
Coahuila

Desarticula FGE célula criminal en la Región Centro

El titular de la FGE, dijo que el detenido es considerado uno de los líderes de la organización criminal, que pretendía establecerse en este lugar.

  • 14
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró desarticular una célula de un grupo criminal que pretendía establecer operaciones en la Región Centro del estado, destacando la detención de una persona identificada como operador de la organización delictiva en los estados de Tamaulipas y Nuevo León.

Federico Fernández Montañez, titular de la FGE, dijo que el detenido, originario de Monclova, es considerado uno de los líderes de la organización criminal, que pretendía establecerse en la Región Centro.

“Se aseguró a una persona que pretendía fungir como líder de un grupo del crimen organizado en la Región Centro-Desierto, asimismo se nos autorizan algunos cateos por parte del Poder Judicial, se asegura un par de armas, se da vista a la FGR por el calibre de las armas, y nos da mucha información para poder desarticular la estructura que se pretendía crear en la región”.

Dijo que por lo menos durante 45 días, los servicios de inteligencia de las fuerzas estatales estuvieron monitoreando los movimientos de esta persona, cuya detención se dio sin hacer un solo disparo.

Informó que el detenido, Juan “N”, apodado “El Oso”, ya tenía antecedentes de actividad delictiva desde 2015, por lo que es importante monitorear y coordinar esfuerzos con las autoridades federales y otros estados.

“El Coahuila blindado, el Coahuila seguro no quiere decir que no pase nada, evidentemente todo el tiempo estamos alertas a lo que pueda suceder. Se previene mucho, pero lo que no se puede prevenir, va a tener una reacción rápida, contundente y determinante”.

Brindarán seguridad a candidatos que lo soliciten

Fernández Montañez dijo que cualquier candidata o candidato que requiera seguridad, puede acceder a ella haciendo la solicitud a la Fiscalía o a la autoridad electoral, y que hasta ahora solamente una, Delia Hernández, quien estuvo involucrada en una confrontación con otro político en San Pedro de las Colonias.

Al respecto, el Fiscal aseguró que no existen hasta ahora elementos para determinar que existió una “tentativa de homicidio” en contra de la candidata, como lo afirmó Morena en un comunicado de su Comité Ejecutivo Nacional.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_05_15_at_12_13_59_AM_ca3efe8391
Estados Unidos perdió 39 aviones en Irán durante guerra
museo_judio_washington_025cf3a859
Solicitan pena de muerte por crimen en Museo Judío
operativo_robo_autos_1a20eaad38
Captura Policía de San Pedro a presunto ladrón de autos
publicidad

Últimas Noticias

luis_miguel_2_5faa859bee
Aseguran que Luis Miguel fue internado en Nueva York
0cfe3291791decb354ff86680abcb1095943f665w_3f3f4f46e9
La NASA envía suministros y experimentos a la Estación Espacial
IMG_3858_9c87cb917c
Protestan defraudados antes de audiencia contra Lobatón
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
Whats_App_Image_2026_05_13_at_1_12_38_AM_9db5d8da25
Golpe al huachicol en NL; confirman detención de cuatro personas
publicidad
×