Analizarán a Francisco Villa, en su labor como estadista

Francisco Villa se distinguió por sus dotes de estratega, su valentía en combate y su determinación en los momentos difíciles de la Revolución, en el cierre del ciclo La Historia a Debate Villa vs. Villa, se abordará la faceta menos conocida de su personalidad: Su labor como estadista. La cita es este miércoles 19 de julio a las 19:00 horas en el Museo de Historia Mexicana.

El debate Más allá del estratega, contará con la participación de Raúl Alvarado Navarro, quien hablará del personaje y su visión como estratega y Luis Enrique Pérez, quien enriquecerá la charla al presentar la convicción política del caudillo. La moderación estará a cargo del historiador Óscar Tamez Rodríguez.

Historia a Debate. Villa vs. Villa ha sido un ejercicio de reconstrucción histórica en torno al personaje más popular y controversial de la Revolución mexicana, en el marco del centenario luctuoso del Centauro del Norte (20 de julio), en coordinación con la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística, A. C. y el Centro de Estudios Políticos e Historia Presente, A. C.

La entrada al evento es gratuita, pero con acceso limitado, si deseas más información puedes consultar la página www.3museos.com o ponerte en contacto a través de las redes sociales de 3 Museos.