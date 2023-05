Fototeca de Nuevo León celebra su 25 aniversario

Monterrey, Nuevo León. – La maestría con la que el fotógrafo Juan Rodrigo Llaguno ha capturado durante tres décadas la esencia de destacadas personalidades, podrá ser admirada en la Exposición “Juan Rodrigo Llaguno. Retratos de 30 años” que CONARTE presenta

Como parte de los eventos conmemorativos del 25 aniversario de la Fototeca de Nuevo León, Conarte presenta la Exposición “Juan Rodrigo Llaguno. Retratos de 30 años”.

La muestra será inaugurada el jueves 11 de mayo a las 7:30 PM en la Fototeca del estado.

Esta muestra curada por el crítico de arte Xavier Moyssén y el fotógrafo Roberto Ortiz Giacomán, exhibe los 150 retratos de la faceta contemporánea del artista, presentados por series o conjuntos, que llevan el nombre de: Retratos en el Parque; Retratos de Espinazo; Empresarios de Nuevo León y Retratos sin Camisa.

Juan Rodrigo Llaguno se ha convertido en un referente al hablar del retrato en la fotografía pues ha desarrollado un lenguaje propio y singular, capturando de manera natural y auténtica a los protagonistas de su obra, quienes participan en el proceso para una correspondencia con el fotógrafo con tal complicidad y empatía, que producen resultados únicos de gran intensidad.

RETRATA A SUS CONTEMPORÁNEOS Y SU ÉPOCA

La fotografía y el cine han estado presentes en su vida desde temprana edad, a los seis años su padre le regaló su primera cámara de 35 milímetros y comenzó a hacer fotos. Más tarde, en la secundaria aprendió el revelado y la impresión de fotos; de ser un juego, la fotografía se convirtió en una pasión que lo ha llevado a estudiar postgrados en esa disciplina y cine en la Universidad de Nueva York y en la Société Maclay en París, Francia.

“Así como hay fotógrafos, que retratan su época a través de fotos de la calle o de fotografía de las montañas o la vida ciudadana, a mí me interesa captar mi época a través del acto del retrato de mis contemporáneos. Tanto a gente pública como no (pública); me interesa igual retratar a alguien que admiro mucho, ya sea algún escritor, a mi papá o mi mamá”, manifestó Juan Rodrigo Llaguno.