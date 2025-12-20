Sembrando Vida suma a más de 5 mil personas en Michoacán

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez, informó que 5 mil 514 personas de la región Purépecha se incorporaron al programa Sembrando Vida.

Al poner en marcha la Feria del Bienestar en el municipio de Pátzcuaro, ante habitantes reunidos en la Plaza Vasco de Quiroga, la funcionaria destacó que esta incorporación fortalecerá la producción rural y el desarrollo comunitario en la entidad.

Infraestructura productiva y captación de agua

Como parte de las acciones del programa, se construirán 150 terrazas en unidades productivas y 15 jagüeyes comunitarios, con el objetivo de colectar agua y mejorar el riego en las parcelas de la región.

López Gutiérrez señaló que en Urandén de Morelos se encabezó la Regata Sembrando Vida por la Restauración Lacustre del Lago de Pátzcuaro, iniciativa orientada a recuperar prácticas tradicionales, fortalecer el vínculo con el agua y promover la participación comunitaria en el cuidado del territorio.

Niñas y niños en la transformación

La subsecretaria destacó que, a través de Sembrando Vida, se impartieron tres cursos para niñas y niños: apicultura, cuidado forestal y macetohuertos, con el fin de fomentar la polinización, la preservación de la biodiversidad y la producción de alimentos.

“Es importante que las niñas y los niños estén insertos en la transformación del país, en contacto con la tierra y en la preservación del conocimiento tradicional”, subrayó.

Alcance del programa en Michoacán

Finalmente, informó que en Michoacán ya son 10 mil personas las beneficiarias de Sembrando Vida, quienes reciben un jornal mensual de 6 mil 450 pesos por el trabajo en sus parcelas.

Añadió que el Gobierno de México, a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, trabaja en 12 ejes estratégicos para llevar bienestar integral a la entidad.





