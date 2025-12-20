Podcast
Escena

Sony toma el control mayoritario de Peanuts por 457 mdd

Sony adquirió la participación de WildBrain en Peanuts y ahora controla el 80% de la franquicia de Snoopy, Charlie Brown y compañía

Sony Pictures Entertainment, junto con Sony Music Entertainment (Japan), adquirió el control mayoritario de la franquicia Peanuts, en una operación valuada en 457 millones de dólares, al comprar la participación que tenía la empresa canadiense WildBrain.

La operación contempla la compra del 41% de las acciones de Peanuts Holdings LLC que estaban en manos de WildBrain.

Sony ya poseía alrededor del 39% desde 2018, por lo que con esta transacción eleva su participación al 80%.

La familia de Charles M. Schulz, creador de Peanuts, conservará el 20% restante, lo que garantiza la continuidad del legado creativo de la franquicia.

El cierre del acuerdo aún está sujeto a aprobaciones regulatorias.

WildBrain seguirá colaborando

Aunque Sony se convierte en el socio mayoritario y principal responsable de la estrategia global, distribución y marketing, WildBrain continuará colaborando en la producción de contenido animado, licencias y distribución en determinadas regiones.

Peanuts es una de las marcas más icónicas del entretenimiento, con 75 años de historia y presencia en series, películas, plataformas de streaming y merchandising global.

En años recientes, la franquicia ha sido revitalizada con nuevos contenidos en Apple TV+, lo que ha incrementado su valor comercial.

¿Por qué Peanuts es clave para Sony?

El valor estratégico de la adquisición radica en la propiedad intelectual. Snoopy es una de las marcas más rentables del mundo en licencias de ropa, juguetes y artículos de papelería, además de tener una presencia cultural especialmente fuerte en Japón, donde cuenta con museos y tiendas temáticas.

Con Sony al mando, se espera el desarrollo de nuevas películas animadas y proyectos de alto perfil que aprovechen la infraestructura del estudio japonés en cine, música y entretenimiento.

Lo que comenzó como una entrañable tira cómica en la prensa escrita se consolida ahora como una de las propiedades más valiosas de Hollywood, compartiendo espacio dentro del portafolio de Sony con franquicias como Spider-Man y Hotel Transylvania.


