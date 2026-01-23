Refuerza UANL vinculación en México con Oficina de Representación

Con la finalidad de ampliar la presencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el país, el Rector Santos Guzmán López puso en operación la nueva Oficina de Representación de la UANL en la Ciudad de México, cuyo sitio albergará al Centro Nacional de Vinculación y Proyectos Estratégicos.

Esta iniciativa de la Máxima Casa de Estudios de Nuevo León proyecta impulsar la promoción del catálogo de servicios que brinda al sector público y privado en la capital de la República Mexicana, a través de sus facultades, institutos y centros de investigación.

“Nos sentimos muy contentos de dar inicio a la operación de esta área en la Ciudad de México, con la cual avanzamos a paso firme en la consolidación de espacios que amplían los servicios profesionales y especializados que ofrece nuestra institución en beneficio de toda la sociedad”, señaló Guzmán López.

El espacio está ubicado en el Campus Corporativo Coyoacán de la Colonia del Valle Sur, en la Alcaldía Benito Juárez. El Rector Santos Guzmán cortó el listón inaugural acompañado de funcionarios y directores de diversas dependencias de la institución.

“Que la UANL se convierta en la más vinculada del país”

Rafael Vela Tamez, director del Centro de Vinculación y Empresas Universitarias, indicó que la nueva oficina busca colocar a la UANL en la palestra de la conversación nacional y propiciar que se abran más puertas en organismos públicos, empresas y órganos multilaterales.

“Este centro busca incrementar la presencia de la universidad en la capital del país, que es en donde se toman las mayores decisiones que impactan a la Universidad”, aseguró Vela Tamez. “Y el cómo incrementar la vinculación y ayudar a que la Universidad se convierta en la universidad más vinculada del país; ese es el objetivo real”. “Aunque algunas dependencias de la UANL ya colaboran de manera permanente en proyectos que impactan de manera positiva a la comunidad, el nuevo centro posibilitará dar a conocer este trabajo en otras latitudes, expuso José Raymundo Galán González, director de Planeación, Promoción y Servicios. “Hay dependencias que obviamente están súper bien posicionadas en Nuevo León, en los municipios de Nuevo León”, indicó, “pero no tanto en la Ciudad de México y aquí es donde se mueve el presupuesto federal, están todas las secretarías, etcétera.



