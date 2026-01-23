Podcast
Escena

Sufre Eduardo Capetillo el fallecimiento de su madre

Hasta el momento, el actor y su pareja, Biby Gaytán, no se han pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas se den más detalles del suceso

  23
  Enero
    2026

Eduardo Capetillo está de luto tras el fallecimiento de su mamá, María del Carmen Vázquez, la mañana de este 22 de enero.

El periodista Heriberto Murrieta dio a conocer a través de una publicación en Facebook que su “entrañable amiga” había fallecido, por lo que le dedicó un emotivo mensaje.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo”.

Captura de pantalla 2026-01-22 a la(s) 10.35.27 p.m..png

Hasta el momento, el actor y su pareja, Biby Gaytán, no se han pronunciado al respecto, pero se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre lo sucedido.

María del Carmen Vázquez Alcaide, madre del conocido actor y cantante Eduardo Capetillo, miembro de Timbiriche y figura reconocida de las telenovelas, también es madre de Carlos Arruza y Manolo Arruza, quienes han tenido trayectorias públicas en otros ámbitos.

Su última aparición pública se registró el 24 de mayo de 2025, cuando asistió a la boda religiosa de su nieta Alejandra Capetillo. La celebración tuvo lugar en una hacienda ubicada en el estado de Hidalgo, México, y reunió a varias generaciones de la familia Capetillo.


Comentarios

