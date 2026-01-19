Podcast
Nuevo León

Samuel García asegura que 2026 será el año de Educación y Deporte

Aseguró que su gobierno impulsará una visión integral que combine ambos sectores para brindar mayores oportunidades a las futuras generaciones

  • 19
  • Enero
    2026

El gobernador Samuel García aseguró este lunes que el 2026 será un año decisivo para la educación y el desarrollo integral de las juventudes.

Esto lo afirmó durante la inauguración de la cancha deportiva número 400 en la Preparatoria 15 Unidad Florida, para destacar que su administración apostará con fuerza al estudio, las becas y el deporte en coordinación con la Universidad Autónoma de Nuevo León, como pate de la estrategia "Ponte Nuevo, Ponte Mundial".

En compañía del rector Santos Guzmán López, el Gobernador destacó el trabajo coordinado para posicionar Nuevo León como referente nacional.

"Seguiremos siendo con la Uni primer lugar en todo, y este año enfocados en el deporte en los jóvenes”, expresó García Sepúlveda.

Rumbo al Mundial de la FIFA 2026, el mandatario estatal aseguró que su gobierno impulsará una visión integral que combine educación y deporte, con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

"Muchas becas junto con la FIFA le tengo una propuesta al Rector. Queremos dar 1000 becas más… pero becas para siempre. Vamos a apostarles mucho al estudio a los jóvenes, al deporte y vamos por 500 canchas", afirmó.

El evento incluyó la patada de arranque de futbol americano y una partida de soccer, donde el Gobernador jugó futbol bandera con los estudiantes durante este encuentro.


Impulsan 'Canje de Armas 2026' en Área Metropolitana
David Beckham defiende que sus hijos aprendan de sus errores
Garduño asume nuevo cargo en la SEP tras dejar Migración
Impulsan 'Canje de Armas 2026' en Área Metropolitana
EH_DOS_FOTOS_1_2921de12b5
Harry Styles anuncia su nuevo sencillo, 'Aperture'
Arranca Igualdad trimestre de talleres en centros comunitarios
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
