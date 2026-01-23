Celebridades se reúnen y van contra la inteligencia artificial

Las actrices Scarlett Johansson y Cate Blanchet forman parte de un grupo de celebridades que apoya una nueva iniciativa en Hollwood, llamada Stealing isn’t innovation (Robar no es innovación).

Son unos 700 artistas los que buscan exponer y detener el uso elementos con derechos de autor por diferentes inteligencias artificiales sin tener los permisos adecuados.

En el caso de Scarlett Johansson, ella no es ajena al tema de los peligros que puede conllevar la IA para el mundo del cine, pues en noviembre del 2023 demandó a una aplicación de inteligencia artificial que usó su nombre y una imagen similar a ella para un anuncio online sin su autorización.

Scarlett Johansson reclamó a OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, por usar como inspiración para su chatbot llamado Sky la voz de la actriz en la película Her, que cuenta la historia de un escritor que se enamora del sistema operativo de su computadora.

En cambio, Cate Blanchet, fue una de los 400 cineastas, actores, guionistas y músicos que firmaron una carta pública dirigida a la Oficina de Política Científica y Tecnológica del gobierno de Donald Trump donde, según Variety, se pedía que no haya retrocesos en las protecciones de derechos de autor para beneficiar a compañías de IA.

Comentarios