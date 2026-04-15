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Deportes

Abandera UANL a deportistas rumbo a Campeonatos Nacionales

Santos Guzmán también expresó su orgullo por los resultados deportivos de la Máxima Casa de Estudios, así como la confianza en el selectivo

  • 15
  • Abril
    2026

Previo a los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, el rector Santos Guzmán López encabezó este miércoles la ceremonia de abanderamiento de la delegación Tigres.

Durante su mensaje, destacó que el selectivo felino representa el esfuerzo constante derivado de la disciplina, el sacrificio y la convicción de superación diaria.

“La delegación es reflejo del trabajo sólido que se realiza en materia deportiva dentro de la Institución, consolidando a la UANL como referente nacional en este ámbito.

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Exhorto a los atletas a competir con pasión, valentía y dignidad, recordándoles que cada competencia es una oportunidad para demostrar no solo su capacidad física, sino también los valores y la identidad universitaria”, mencionó.

Santos Guzmán también expresó su orgullo por los resultados deportivos de la Máxima Casa de Estudios, así como la confianza en el selectivo que buscará un nuevo campeonato nacional.

“Cada integrante porta no solo un uniforme, sino la confianza de toda la comunidad universitaria. Les deseo mucho éxito en la competencia y que pongan en alto a la UANL.”

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Deporte universitario como pilar fundamental en formación universitaria

Durante su participación, el director de Deportes de la UANL, José Alberto Pérez García, señaló que el abanderamiento es más que un acto protocolario.

“El deporte universitario es un pilar fundamental en la formación integral de los estudiantes, al fomentar valores como el trabajo en equipo, la perseverancia y el respeto, elementos que distinguen a los atletas como verdaderos embajadores de la Institución”, comentó.

Subrayó que la justa nacional reunirá a los mejores deportistas universitarios del país, quienes competirán por medallas y el orgullo.

A nombre de los atletas, Jorge Alberto Posada Soto, estudiante de la Facultad de Organización Deportiva e integrante del equipo de Halterofilia, afirmó que la delegación acudirá a la competencia con la firme intención de dar su máximo esfuerzo.

“Cada deportista defenderá con orgullo los colores azul y oro, destacando que el compromiso es tanto personal como colectivo, en representación de toda la comunidad universitaria”, comentó Posada.

Esta delegación se conforma 828 integrantes, 49 entrenadores, 43 asistentes, cinco jueces y 33 de personal de apoyo, quienes son pertenecientes a dependencias universitarias de Ciudad de México (UNAM), Guadalajara (UdeG), Estado de México (UAEMex), Coahuila (UAdeC), Puebla (BUAP), Colima (UdeC) y Nuevo León (UANL).


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