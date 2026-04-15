Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_CONTEXTO_27_e4e24c0e24
Escena

Taylor Momsen es hospitalizada en CDMX po picadura de araña

La cantante estadounidense Taylor Momsen fue hospitalizada tras sufrir complicaciones por la picadura de una araña venenosa

  • 15
  • Abril
    2026

La cantante estadounidense Taylor Momsen fue hospitalizada tras sufrir complicaciones por la picadura de una araña venenosa, incidente que ocurrió días antes de su presentación en la capital mexicana.

La vocalista de The Pretty Reckless compartió imágenes desde el hospital, donde mostró los efectos de la mordedura en su pierna, con inflamación y manchas visibles, además de agradecer la atención médica recibida.

El show continúa pese al incidente

A pesar del susto, Momsen dejó claro que no cancelará su participación en el concierto programado, donde su banda fungirá como telonera de AC/DC.

Leer más: AC/DC regresa después de 17 años a México y desata locura

“Hoy en el hospital y mañana el concierto. El show debe continuar”, expresó la artista en redes sociales.

trevg.JPG

De acuerdo con su testimonio, la picadura ocurrió la semana pasada y derivó en una reacción que requirió atención médica de emergencia, incluyendo la aplicación de una inyección para contrarrestar el veneno.

Este no es el primer incidente de este tipo que enfrenta la cantante. En 2024, durante una presentación en Sevilla, fue mordida por un murciélago, lo que la obligó a recibir tratamiento antirrábico.

A pesar de estos episodios, Momsen ha mantenido una actitud positiva y hasta ahora no ha sufrido consecuencias graves.

Una carrera consolidada en el rock

Además de su faceta musical, Taylor Momsen es conocida por su participación en la serie Gossip Girl. Con The Pretty Reckless, ha logrado posicionarse como una de las voces femeninas más destacadas del rock contemporáneo.

yjny.JPG

La banda, formada en 2009 en Nueva York, ha cosechado éxitos con álbumes como Light Me Up y Going to Hell, consolidando una base sólida de seguidores a nivel internacional.

Mientras continúa su gira y se prepara para nuevos lanzamientos, la artista demuestra que, incluso ante imprevistos, su compromiso con el escenario se mantiene firme.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tini_arena_monterrey_5c123ee2e0
Tini Stoessel regresa a Monterrey con su 'FUTTTURA Tour 2026'
EH_FALLECIMIENTO_18_ee70d17e2a
Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí y actriz de ‘Quinceañera’
EH_UNA_FOTO_9c727c0289
Responde Alicia Villarreal ante rumores de boda
publicidad

Últimas Noticias

tini_arena_monterrey_5c123ee2e0
Tini Stoessel regresa a Monterrey con su 'FUTTTURA Tour 2026'
muerte_peces_tamaulipas1_2db462839a
Genera preocupación mortandad de peces al sur de Tamaulipas
cornella_messi_537ba35cfa
Messi compra al UE Cornellà de la quinta división de España
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_5a10a8a367
Regios pagan mil veces más por agua que políticos con concesiones
EH_DOS_FOTOS_2_b93a8155fb
Investiga Fiscalía a agente tras asesinato de joven en San Pedro
IMG_7628_e728f21376
Niega Adrián de la Garza vínculo con fraude de Proyectos 9
publicidad
×