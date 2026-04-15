Taylor Momsen es hospitalizada en CDMX po picadura de araña

La cantante estadounidense Taylor Momsen fue hospitalizada tras sufrir complicaciones por la picadura de una araña venenosa, incidente que ocurrió días antes de su presentación en la capital mexicana.

La vocalista de The Pretty Reckless compartió imágenes desde el hospital, donde mostró los efectos de la mordedura en su pierna, con inflamación y manchas visibles, además de agradecer la atención médica recibida.

El show continúa pese al incidente

A pesar del susto, Momsen dejó claro que no cancelará su participación en el concierto programado, donde su banda fungirá como telonera de AC/DC.

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“Hoy en el hospital y mañana el concierto. El show debe continuar”, expresó la artista en redes sociales.

De acuerdo con su testimonio, la picadura ocurrió la semana pasada y derivó en una reacción que requirió atención médica de emergencia, incluyendo la aplicación de una inyección para contrarrestar el veneno.

Este no es el primer incidente de este tipo que enfrenta la cantante. En 2024, durante una presentación en Sevilla, fue mordida por un murciélago, lo que la obligó a recibir tratamiento antirrábico.

A pesar de estos episodios, Momsen ha mantenido una actitud positiva y hasta ahora no ha sufrido consecuencias graves.

Una carrera consolidada en el rock

Además de su faceta musical, Taylor Momsen es conocida por su participación en la serie Gossip Girl. Con The Pretty Reckless, ha logrado posicionarse como una de las voces femeninas más destacadas del rock contemporáneo.

La banda, formada en 2009 en Nueva York, ha cosechado éxitos con álbumes como Light Me Up y Going to Hell, consolidando una base sólida de seguidores a nivel internacional.

Mientras continúa su gira y se prepara para nuevos lanzamientos, la artista demuestra que, incluso ante imprevistos, su compromiso con el escenario se mantiene firme.

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