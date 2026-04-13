Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos

Las oficinas de la aerolínea Magnicharters, en Monterrey, están cerradas sin nadie que dé la cara u ofrezca respuestas por todos los vuelos cancelados.

Decenas de afectados por la pausa en las operaciones acudieron la mañana del lunes a las instalaciones y las encontraron abandonadas, sin un solo empleado.

Entre los que buscaban una postura directa habían personas que quedaron varadas en sus vacaciones y para regresar gastaron dinero extra en boletos de otras compañías.

También había clientes cuyos vuelos están programados para próximos días, ya están pagados, y no saben que ocurrirá.

“Es una tristeza y frustración porque uno confió en la aerolínea, a mí como dueño de una agencia de viajes me da pena con mis clientes y yo les tengo que dar la cara, por eso vine acá. “Una clienta dio $160 mil pesos de una reserva que sale la próxima semana, entonces me pongo a pensar que si ellos ya traían el problema, porque no creo que haya sido de la noche a la mañana, ¿por qué aceptaron el dinero?”, lamentó Gustavo Vila.

A las 9:15 de la mañana una persona que no se identificó llevó en un automóvil particular y colocó en todas las entradas el comunicado difundido durante el fin de semana donde la empresa informa las cancelaciones e invita a interponer quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Buscan que se les devuelva el dinero tras los pagos efectuados

La intención de los afectados es que se les regrese todo el dinero que ya pagaron de los vuelos todavía no efectuados, y de aquellos tuvieron que pagar extraordinariamente al quedar varados.

“Yo vine a pedir mi reembolso porque no se me hace justo que yo haya pagado un paquete con vuelo redondo y tuve que pagar más para poder regresar. “No fueron $100 pesos, gasté $70 mil del viaje, y otros $29 mil de los pasajes que no contemplábamos”, compartió Johana Bonilla.

Muchos de los que se dieron cita en las oficinas, ubicadas en la colonia Mitras Sur, no alcanzaron ninguno de los apoyos anunciados por la Federación y otras aerolíneas pues tuvieron que volver a Monterrey antes de que si quiera se definiera el plan de contingencia.

“Fue una experiencia desgastante porque no tenemos familia allá, nos vimos intimidados en el aeropuerto y totalmente abandonados por la empresa.

“El resto de los pasajeros se nos quedaban viendo como si fuéramos bichos raros, mientras estábamos buscando lugares para poder irnos”, dijo Martha Ruiz.

El sábado Magnicharters anunció que debido a problemas operativos que no especificó iba a detener su funcionamiento durante dos semanas.

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