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A’ja Wilson firma contrato récord de 4.7 millones en la WNBA

La pívot estadounidense A'ja Wilson firmó un contrato por cerca de 4.7 millones de dólares por tres años con las Las Vegas Aces

  • 15
  • Abril
    2026

La pívot estadounidense A'ja Wilson firmó un contrato por cerca de 4.7 millones de dólares por tres años con las Las Vegas Aces, convirtiéndose en el acuerdo más alto en la historia de la WNBA bajo el nuevo convenio colectivo.

Wilson, cuatro veces Jugadora Más Valiosa (MVP) y tres veces campeona con su equipo, comenzará ganando 1.4 millones de dólares en 2026, cifra que representa el máximo permitido y que irá en aumento durante la duración del contrato.

El nuevo acuerdo multiplica por siete el salario que la jugadora percibía en 2025, cuando ganó alrededor de 200 mil dólares. Su caso refleja el impacto directo del nuevo convenio colectivo, que introduce mejoras significativas en las condiciones económicas de las atletas.

Aunque otras jugadoras como Kelsey Mitchell, de las Indiana Fever, también firmaron contratos “supermax”, el de Wilson destaca por su duración de tres años.

Un nuevo panorama para la liga

El convenio, alcanzado en marzo tras casi dos años de negociaciones entre la liga y el sindicato de jugadoras, eleva el tope salarial de los equipos de 1.5 a 7.5 millones de dólares y establece que las deportistas recibirán el 20% de los beneficios de la liga.

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Estos cambios ya comienzan a reflejarse en nuevas generaciones. La novata Azzi Fudd, elegida como número uno del draft, percibirá 500 mil dólares en su temporada debut, muy por encima de los 80 mil que ganó Paige Bueckers en 2025.

Una carrera de élite

A’ja Wilson no solo domina en la WNBA, sino que también ha brillado con la selección de Estados Unidos, con la que ha ganado dos oros olímpicos y dos campeonatos mundiales.

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Con este contrato histórico, la estrella de Las Vegas Aces no solo consolida su estatus como una de las mejores jugadoras del mundo, sino que también simboliza una nueva era de crecimiento y reconocimiento económico en el baloncesto femenino profesional.


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