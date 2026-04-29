Celebra Gobierno acuerdo con gasolineros para fijar diésel en $27

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el acuerdo alcanzado con el sector gasolinero para fijar el precio del diésel en $27 pesos por litro a partir de la próxima semana, al destacar que se trata de una medida clave para proteger la economía de las familias mexicanas.

“Logramos un acuerdo realmente muy importante para todo el país”, afirmó la mandataria al detallar que en la negociación participaron Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y representantes del sector privado.

Negociación evita alza mayor del combustible

Sheinbaum subrayó que la coordinación entre todos los actores permitió evitar un incremento más severo en el precio del diésel.

“Logramos que el diésel la próxima semana se vaya a vender a 27 pesos el litro… estaría, si no hubiéramos hecho todos estos acuerdos, sobre 35 pesos el litro”, explicó.

Detalló que uno de los puntos clave fue atender las demandas del sector gasolinero, especialmente en la reducción de comisiones por pagos con tarjeta y vales.

“Nos reunimos con los bancos, con las empresas valeras… dijeron: sí le entramos a apoyar a la economía de las familias mexicanas”, agregó.

Lee la nota completa: Bajan gobierno y empresarios diésel a $27 pesos el litro

Reducción gradual del precio

El acuerdo forma parte de una estrategia escalonada que ha permitido disminuir el costo del diésel en semanas recientes, de alrededor de $30 pesos por litro, a 28.50 con incentivos fiscales, posteriormente a 28.28 y 28 pesos y hasta alcanzar la meta de $27 pesos.

Este ajuste ha sido respaldado por medidas como estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y descuentos en logística de distribución.

Este ajuste ha sido respaldado por medidas como estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y descuentos en logística de distribución.

Cabe señalar que el pacto se da en un escenario internacional complejo, marcado por el conflicto en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transita cerca del 25% del petróleo mundial.

Esta situación ha presionado al alza los precios de los combustibles desde finales de febrero, lo que llevó al gobierno federal a reforzar su estrategia de contención.

Durante las mesas de diálogo, empresarios gasolineros señalaron que las estaciones pequeñas enfrentan mayores dificultades para sostener precios bajos, debido a factores como costos de transporte y limitaciones logísticas.

A diferencia de los grandes consorcios, estos negocios no cuentan con economías de escala, lo que complica absorber variaciones en el mercado.

No obstante, el sector reconoció la apertura del gobierno y el acompañamiento de autoridades como la Procuraduría Federal del Consumidor.

La jefa del Ejecutivo reiteró que el acuerdo es temporal y estará vigente mientras persistan las tensiones internacionales.

“Todos ponen de su parte y vamos sacando adelante el Plan México… que se mantenga el empleo y que no haya inflación”, sostuvo.

México busca cooperación energética con Brasil

En paralelo, Sheinbaum anunció un acercamiento con la petrolera Petrobras para fortalecer el intercambio tecnológico en materia energética.

“Acordamos colaborar para que muchos desarrollos tecnológicos que ellos tienen podamos aprovecharlos y que ellos puedan aprovechar desarrollos tecnológicos que tenemos nosotros”, indicó.

La mandataria adelantó que el próximo 13 de mayo llegará a México un equipo técnico de la empresa brasileña, especializado en exploración, producción y transformación de hidrocarburos, con el objetivo de trabajar de manera conjunta con especialistas nacionales.

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