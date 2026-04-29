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Jugadoras afganas podrán representar a su país en torneos FIFA

La FIFA aprobó una reforma que permitirá a futbolistas afganas representar oficialmente a su país, incluso sin el aval de su federación

  • 29
  • Abril
    2026

El Consejo de la FIFA aprobó una modificación a su reglamento de gobernanza que permitirá a las mujeres afganas participar en competiciones internacionales oficiales representando a su país.

La enmienda abre la posibilidad de que el organismo autorice la inscripción de equipos en circunstancias excepcionales, incluso cuando la federación nacional no pueda o no quiera hacerlo, como ocurre actualmente en Afganistán.

Hasta ahora, la normativa exigía el reconocimiento de la Federación Afgana de Futbol para validar a cualquier selección, sin embargo dicha institución no avala equipos femeninos debido a las restricciones impuestas por el régimen talibán, que prohíbe la práctica deportiva a las mujeres.

Con esta reforma, la FIFA busca garantizar que ninguna futbolista quede excluida por factores ajenos a su voluntad, bajo los principios de universalidad, inclusión y no discriminación.

Afghan Women United, el primer beneficiado

El equipo Afghan Women United, conformado por jugadoras refugiadas y respaldado por la FIFA, será el principal beneficiado de esta medida. Por primera vez, podrá competir oficialmente representando a Afganistán.

Este conjunto fue creado como parte de una estrategia impulsada por el organismo en mayo pasado para ofrecer oportunidades a futbolistas afganas que residen fuera de su país.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó la decisión como “un avance decisivo y sin precedentes”, al señalar que el organismo tiene la responsabilidad de proteger el derecho de niñas y mujeres a jugar futbol.

Además, la futbolista Nadia Nadim destacó que la medida reconoce a las jugadoras como atletas de élite, mientras que la ex capitana afgana Khalida Popal subrayó que representar a su país es una cuestión de identidad, dignidad y esperanza.

La reforma entra en vigor de inmediato, aunque ahora la FIFA deberá avanzar en los procesos administrativos, incluyendo el registro oficial de equipos y la creación de una estructura operativa que garantice condiciones seguras y profesionales.

El organismo también aseguró que mantendrá apoyos técnicos, humanos y económicos durante un periodo de transición de hasta dos años, para consolidar este nuevo modelo.

Como parte de su preparación, el Afghan Women United realizará una concentración en Nueva Zelanda del 1 al 9 de junio, donde disputará un partido ante Islas Cook.


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