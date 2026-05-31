La mexicana, Eva Espejo, es nueva entrenadora de Ecuador Femenil

En el anuncio se destacó la trayectoria de la estratega por su liderazgo, metodología de trabajo y protagonismo dentro de la Liga MX Femenil

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La entrenadora mexicana Eva Espejo fue presentada oficialmente como la nueva directora técnica de la selección femenina de Ecuador, convirtiéndose en una de las apuestas más importantes del futbol ecuatoriano rumbo al proceso mundialista de 2027.

La designación fue anunciada este domingo por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que destacó la trayectoria de la estratega por su liderazgo, metodología de trabajo y protagonismo dentro de la Liga MX Femenil.

Eva Espejo inicia una nueva etapa internacional

La entrenadora mexicana llega al banquillo de la Tricolor para reemplazar al ecuatoriano Eduardo Moscoso, quien, de acuerdo con diversos reportes, continuará trabajando dentro de la estructura de selecciones femeniles del país.

Junto a Espejo también fue anunciada la mexicana Cristina González Zepeda, quien fungirá como asistente técnica en este nuevo proyecto deportivo.

La Federación señaló que parte del cuerpo técnico que ya trabajaba con la selección permanecerá en funciones, acompañado por un equipo multidisciplinario que buscará dar continuidad al desarrollo del futbol femenino ecuatoriano.

Le damos la bienvenida a nuestra nueva Directora Técnica de la Selección Mayor, Eva Espejo, y a su Asistente Técnica, Cristina González.



Más detalles en la siguiente nota web: https://t.co/RApKwdQ0V5… pic.twitter.com/K8BSYGYPmC — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) May 31, 2026

De Rayadas a la selección de Ecuador

Eva Espejo deja atrás una exitosa trayectoria en el futbol mexicano, donde dirigió a Rayadas de Monterrey y a Pachuca Femenil, consolidándose como una de las entrenadoras más influyentes de la región.

En 2021 se convirtió en la primera mujer mexicana en conquistar un título de la Liga MX Femenil como directora técnica, logro que la colocó entre las figuras más destacadas del balompié femenil nacional.

Además, en 2022 fue reconocida por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) como una de las mejores entrenadoras mexicanas del año.

Gracias por creer, construir y dejar huella en nuestra historia, @EMaEsPin6. 💙



Tu legado en Rayadas será para siempre. 🙌🏼 pic.twitter.com/SidOESkoqL — Rayadas (@Rayadas) May 31, 2026

Su misión: buscar el Mundial de Brasil 2027

La principal encomienda de Espejo será llevar a Ecuador al Mundial Femenil de Brasil 2027, objetivo para el cual la selección aún mantiene posibilidades de clasificación mediante la Liga de Naciones de Conmebol.

Su debut oficial al frente de la Tricolor será el próximo 5 de junio como visitante ante Chile en Santiago. Posteriormente, el 9 de junio, dirigirá su primer encuentro en territorio ecuatoriano cuando Ecuador reciba a Argentina en Quito.

Actualmente, Ecuador se mantiene en la pelea por los puestos de repechaje mundialista, por lo que los próximos compromisos serán determinantes para las aspiraciones del conjunto sudamericano.