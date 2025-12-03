Cerrar X
deportes_tigres_cruz_azul_547c900219
Deportes

Alineaciones de Tigres y Cruz Azul: Semifinal Apertura 2025

Pizarro mantiene el que remontó ante Xolos mientras que Larcamón repite su 11 titular contra Chivas, prometiendo un duelo intenso

  • 03
  • Diciembre
    2025

La semifinal del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Tigres de la UANL arranca con todo en el Estadio Olímpico Universitario y aquí te decimos cómo saldrán ambas escuadras.

Dos de los equipos más fuertes de la Liga MX se enfrentan en un duelo que definirá quién estará más cerca de la gran final: la Máquina Celeste o el conjunto regiomontano.

Para este encuentro, Nicolás Larcamón repite la alineación que usó para el partido de vuelta contra Chivas, mientras que Guido Pizarro mantiene a su 11 titular que le permitió remontar ante Xolos en el Volcán, lo que promete un duelo de alta intensidad.

Conoce las alineaciones

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Jesús Orozco, Erik Lira y Omar Campos

Mediocampistas: Nacho Rivero, Jeremy Marquez y Charly Rodríguez

Delanteros: José Paradela y Gabriel Fernández

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Marco Farfan, Joaquim Pereira, Jesús Angulo y Jesús Garza

Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Juan Brunetta, Rômulo y Diego Lainez.

Delanteros: Ángel Correa y Nicolás Ibáñez


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_tigres_cruz_azul_f1454fe40e
¡Es infalible! Tigres perdió solo una Semifinal cerrando en casa
deportes_rayados_e620dfc27e
Esta película ya la vi… ¿Rayados, rumbo al título?
deportes_tigres_669ecf90ee
¡En la má… quina! Tigres sufre de visita en la Liguilla
publicidad

Últimas Noticias

Liberan_8_monos_arana_en_el_Zoologico_de_Tamatan_descartan_fuga_806ab62588
Liberan 8 monos araña en el Zoológico de Tamatán; descartan fuga
visa_restringida_mexico_98e35c66f5
Impone EUA restricciones de visa a directivos de empresa mexicana
Exigen_revisar_a_fondo_predio_con_fosas_en_Reynosa_5a88974f0a
Colectivos exigen búsqueda minuciosa en predio ‘La Rosita’
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×