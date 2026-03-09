Escapan cinco jugadoras iraníes de hotel en Australia

Cinco integrantes de la selección femenina de Irán abandonaron el hotel donde se hospedaba el equipo en Australia y actualmente se encuentran bajo custodia policial, en medio de crecientes preocupaciones por su seguridad.

Las futbolistas participan en la Copa Asiática Femenina de la AFC, torneo que se disputa en territorio australiano, pero su situación ha generado alarma tras los gestos realizados durante los partidos y la tensión política que vive su país.

Diversas organizaciones y activistas han solicitado que se impida su salida de Australia, ante el temor de que puedan enfrentar represalias al regresar a Irán, que actualmente se encuentra en conflicto con Estados Unidos e Israel.

El silencio durante el himno desató la polémica

La controversia comenzó cuando las jugadoras guardaron silencio durante el himno nacional iraní antes de su primer partido del torneo frente a Corea del Sur.

Aunque el gesto no fue explicado públicamente por el equipo, sectores de línea dura dentro de Irán lo interpretaron como una señal de deslealtad al régimen.

Fuentes cercanas al equipo señalaron que, antes de su segundo partido el jueves, las futbolistas fueron obligadas a cantar el himno, situación que volvió a repetirse el domingo previo al encuentro ante Filipinas, partido que terminó con derrota 2-0 para el conjunto iraní.

Tras ese último encuentro, aficionados se congregaron alrededor del autobús del equipo mientras abandonaba el estadio, gritando a la policía: “¡Salven a nuestras chicas!”.

El activista de derechos humanos Hadi Karimi, miembro de la comunidad iraní en Australia, aseguró que algunos aficionados observaron al menos a tres jugadoras dentro del autobús realizando la señal internacional de ayuda.

Sin embargo, una fuente cercana al equipo expresó dudas sobre si las futbolistas realmente conocían el significado de ese gesto.

La situación también llamó la atención de Reza Pahlavi, hijo del último shah de Irán, quien pidió al gobierno australiano garantizar la seguridad de las jugadoras.

“Como resultado de su valiente acto de desobediencia civil al negarse a cantar el himno del régimen, se enfrentarán a graves consecuencias si regresan a Irán”, escribió en redes sociales.

Pahlavi solicitó a Anthony Albanese, primer ministro australiano, que ofrezca protección a las deportistas.

FIFPRO pide que se garantice seguridad de jugadoras

Por su parte, el presidente de FIFPRO Asia/Oceanía, Beau Busch, declaró que el sindicato no ha logrado contactar con las jugadoras, lo que calificó como una situación “increíblemente preocupante”.

“Estamos muy preocupados por las jugadoras, pero nuestra responsabilidad ahora mismo es hacer todo lo posible para garantizar su seguridad”, afirmó.

El sindicato trabaja con la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol para presionar a las autoridades y proteger a las futbolistas, independientemente de si deciden permanecer en Australia o regresar a su país.

Trump pide asilo para las futbolistas

El presidente estadounidense Donald Trump también intervino en la polémica y pidió públicamente a Australia conceder asilo a las jugadoras.

“Australia está cometiendo un terrible error humanitario si las obliga a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump aseguró además que Estados Unidos recibiría a las futbolistas en caso de que Australia no acceda a protegerlas.

Por otra parte, la selección iraní concluyó su participación en la Copa Asiática el domingo tras quedar eliminada del torneo, el primero al que accede desde 2002.

En conferencia posterior al partido, la entrenadora Marziyeh Jafari aseguró que el equipo deseaba regresar a casa lo antes posible.

“Personalmente, me gustaría volver a mi país lo antes posible y estar con mi familia”, declaró.

Sin embargo, ante la presión internacional y las dudas sobre su seguridad, el futuro inmediato de las futbolistas sigue siendo incierto.

