Deportes

Arly Velasquez llega 15° lugar en Super-G en Milano-Cortina 2026

A través de redes sociales, el Comité Paralímpico Mexicano compartió imágenes sobre los aficionados que se dieron cita en el lugar para alentarlo

  • 09
  • Marzo
    2026

Arly Velásquez terminó en décimo quinto lugar en el Super-G durante su segunda participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026

En la disciplina de Para Esquí Alpino, el mexicano dio una buena actuación al completar con éxito el recorrido y una bajada sólida.

A través de redes sociales, el Comité Paralímpico Mexicano compartió algunas imágenes sobre los aficionados, amigos y familiares de Arly que se dieron cita en el lugar para alentarlo durante su competencia.

Estas son las siguientes competencias de Arly Velásquez en Milano-Cortina 

México contará con una última participación de su único representante:

13 de marzo

Slalom gigante sentado
02:00 / 06:00 hora local CDMX

Arly Velásquez, único representante para Juegos Paralímpicos 2026

Arly Velásquez Peñaloza será el único atleta mexicano presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Nació el 17 de agosto de 1988, en CancúnQuintana Roo. Aunque su vida deportiva inició desde la infancia cuando se consolidó a los 12 años como campeón juvenil de ciclismo de montaña, su vida dio un giro importante. 

Aquí te presentamos la nota completa: Arly Velásquez, único representante para Juegos Paralímpicos 2026


