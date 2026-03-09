Arly Velasquez llega 15° lugar en Super-G en Milano-Cortina 2026
A través de redes sociales, el Comité Paralímpico Mexicano compartió imágenes sobre los aficionados que se dieron cita en el lugar para alentarlo
Arly Velásquez terminó en décimo quinto lugar en el Super-G durante su segunda participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026.
En la disciplina de Para Esquí Alpino, el mexicano dio una buena actuación al completar con éxito el recorrido y una bajada sólida.
A través de redes sociales, el Comité Paralímpico Mexicano compartió algunas imágenes sobre los aficionados, amigos y familiares de Arly que se dieron cita en el lugar para alentarlo durante su competencia.
¡Así se vive cuando México apoya! 🇲🇽🔥— Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) March 9, 2026
Amigos, familia y comunidad reunidos para echarle porras a Arly en su competencia.
Gracias por tanta energía y apoyo.💪✨#COPAME #MexicoEnLaCima #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/yyEqRPtZb5
Estas son las siguientes competencias de Arly Velásquez en Milano-Cortina
México contará con una última participación de su único representante:
13 de marzo
Slalom gigante sentado
02:00 / 06:00 hora local CDMX
Arly Velásquez, único representante para Juegos Paralímpicos 2026
Arly Velásquez Peñaloza será el único atleta mexicano presente en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.
Nació el 17 de agosto de 1988, en Cancún, Quintana Roo. Aunque su vida deportiva inició desde la infancia cuando se consolidó a los 12 años como campeón juvenil de ciclismo de montaña, su vida dio un giro importante.
Aquí te presentamos la nota completa: Arly Velásquez, único representante para Juegos Paralímpicos 2026
