Así será el casco que usará 'Checo' en el GP de México

El próximo domingo 27 de octubre se llevará a cabo el Gran Premio de México 2024 de la Fórmula 1, por lo que fue presentado el casco que usará Sergio "Checo" Pérez durante la carrera.

Fue el mismo piloto mexicano quien mostró el casco con el que competirá en el GP de México, el cual es alusivo a la lucha libre del país.

"Checo" dijo que a él y a sus hijos les encanta la lucha libre, al considerar que representa gran parte de la cultura mexicana.

El jalisciense también mencionó que le quiso poner una máscara a su casco, destacando que es un luchador.

En la parte superior, el casco tiene una máscara de luchador de color rojo y un fondo azul; abajo se observan unos agaves. Además, su tradicional frase "Never give up" ("Nunca te rindas").

Un casco especial para una carrera especial 🇲🇽 Un casco para luchar en la pista A special lid for a special race 🇲🇽 A helmet to wrestle on track! #F1 || #MexicanGP

Getting up close with the helmet 👀



Una mirada de cerca al casco 👀#F1 || #MexicanGP 🇲🇽 pic.twitter.com/C726yCU0UV